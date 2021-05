Lirik Lagu Atuna Tufuli (Atouna El Toufoule) - Cover Nissa Sabyan, Lagu Palestina dan Artinya

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Atuna Tufuli atau Atouna El Toufuli yang pernah dicover Nissa Sabyan.

Lagu Atouna El Toufuli merupakan lagu yang menceritakan kisah anak-anak di Palestina yang menjadi korban konflik dan perang di Gaza.

Atouna El Toufoule sendiri berarti "Beri Kami Masa Kecil". Berikut lirik lagu dan arti selengkapnya.

Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon

Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh

Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a

Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Samana 'Am Tehlam 'Am Tes'al El-Ayam

Wein Esh-Shames El-Helwe W-Rfouf El-Hamam

Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a

Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Ardhi Zgheere Metli Zgheere

Atouna Es-salam 'Atouna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

I am a child

With something to say

Please listen to me

I am a child

Who wants to play

Why don't you let me

My doors are waiting

My friends are praying

Small hearts are begging

Give us a chance

Give us a chance

Give us a chance

Give us a chance

Give us a chance

Please, please, give us a chance

A'touna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon

Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh