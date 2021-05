Heboh Desy Ratnasari Diperlakukan Tak Pantas Oleh Kru TV, Reaksinya Tuai Pujian: Nanti Browsing

YouTube Trans TV Official

SURYA.CO.ID - Kejadian tak terduga dialami oleh artis kawakan, Desy Ratnasari saat menjadi bintang tamu di acara televisi.

Pasalnya, Desy Ratnasari mengungkapkan perilaku seorang kru tv yang mencuri perhatiannya.

Kru tv tersebut ternyata tak mengenali siapa Desy Ratnasari.

Meski diperlakukan tak semestinya, reaksi Desy Ratnasari justru bijak hingga menuai pujian dari warganet.

Di lain sisi, tidak sedikit warganet yang mengomentari sikap kru tv tersebut karena dianggap tidak sopan.

Hal itu terekam dalam video di YouTube TRANS TV Official pada acara Brownies Trans TV belum lama ini.

Awalnya Desy hendak bercerita mengenai perjalanan kariernya di dunia hiburan.

Pelantun tembang Tenda Biru tersebut mengaku pernah tidur di terminal bersama sang nenek.

Namun, sebelum memulai cerita soal itu, Desy tiba-tiba izin membeberkan kejadian lucu yang baru saja ia alami.

"Saya boleh cerita lucu ya," kata Desy Ratnasari dikutip via Tribunstyle.com Tak Dikenali Kru TV, Reaksi Desy Ratnasari Curi Perhatian

"Itu mbak FD (floor director) di belakang, dia nyari saya kan 'Desy Ratnasari yang mana, ayo Desy Ratnasari mana, siap' gitu," beber Desy menirukan FD yang dimaksud seperti

Mendengar hal itu, para host Brownis langsung riuh.

Desy kemudian memastikan dirinya baik-baik saja.

Ia paham bahwa FD tersebut mungkin tidak mengenalnya lantaran perbedaan umur yang cukup jauh.

"Eh enggak apa-apa, it's okay. Saya langsung bilang 'Kamu umurnya pasti 20an?' iya katanya ha ha ha," lanjutnya.

Para host lantas menuduh salah seorang FD yang berada di dekat kameramen sebagai orang yang dimaksud Desy.

Namun Desy langsung membantahnya.

Wendi Cagur yang berada di lokasi saat kejadian terjadi pun ikut bersuara.

"Bukan dia, gue saksi," sahut Wendi.

"Tapi maksud saya gini, saya enggak marah. Berarti kan ada masanya, orang itu ada masanya. Itu mengingatkan saya 'Gue udah tua banget'," jelas Desy.

Ivan Gunawan pun berinisiatif untuk pergi ke belakang panggung.

Ia kemudian membawa FD yang dimaksud Desy Ratnasari.

Mendapati FD yang sempat tidak mengenalinya, Desy pun langsung memeluknya.

Wanita berusia 47 tahun itu menegaskan tidak marah dengan apa yang telah ia alami.

"No, it's okay. Aku bilang berarti kamu seumur anakku. Terus aku bilang nanti pulang browsing ya di google, pasti kamu tahu saya siapa ha ha ha," kata Desy.

Biodata Desy Ratnasari

Hj. Desy ratnasari, M. Si, M. Psi atau yang akrab dengan nama Desy Ratnasari merupakan seorang artis yang juga seorang politisi.

Desy Ratnasari lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 12 Desember 1973.

Desy Ratnasari merupakan putri pasangan HM Syaminan dan Mulyanah yang menghabiskan masa kecilnya di Kota Sukabumi.

Lulus dari SMA Negeri 3 Sukabumi tepatnya pada tahun 1992, Desy Ratnasari memilih merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tahun 1999, Desy Ratnasari sempat menikah dengan Ir. Trenady Pramudya.

Namun pernikahan pertama Desy ini hanya seumur jagung.

Tahun 2000 Desy Ratnasary dan Ir. Trenady Pramudya resmi bercerai.

Tahun 2001, tepatnya pada tanggal 19 Desember, Desy kembali menikah dengan seorang pengusaha yakni Sammy hamzah.

Dari pernikahannya ini, Desy Ratnasari dikarunia i seorang anak bernama Nasywa Nathania Hamzah.

Lagi-lagi Desy harus menjadi seorang janda setelah bercerai pada 16 Maret 2003.

Diusianya yang saat itu masih 14 tahun, Desy Ratnasari memulai kariernya didunia hiburan.

Saat itu, Desy Ratnasari menjajal dunia model dengan mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul tahun 1987.

Desy Ratnasari berhasil menjadi runner up sekaligus mengungguli rekan-rekan seangkatannya yang kini juga menjadi artis papan atas.

Salah satunya adalah Bella Saphira.

Setahun setelah itu, Desy Ratnasari mendapatkan tawaran akting dalam serial 'Jendela Rumah Kita'.

Sinetron yang tayang di TVRI ini rupanya membuka peluang dan juga keberuntungan Desy Ratnasari.

Sukses dengan dunia akting, Desy Ratnasari menjajal dunia tarik suara.

Lagu Desy Ratnsari yang cukup fenomenal adalah Tenda Biru ciptaan musisi Wahyu WHL.

Selain dunia keartisan, Desy Ratnasari juga sempat berkecimpung didunia pendidikan.

Tepatnya pada tahun 2012, Desy Ratnasari mulai menjadi dosen honorer Fakultas Psikology di Atmajaya.

Tahun 2013, Desy Ratnasari terjun ke dunia politik dan bergabung menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Tahun 2014, Desy Ratnasari berhasil terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019.