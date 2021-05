Jelang Lebaran, Busana Layer Berbahan Silk Banyak Diburu, Tampilkan Kesan Simpel dan Mewah

Desainer dan pemilik brand Arinz, Arinda Nurma menunjukkan pemilihan busana lebaran yang sesuai di The Grand Palace Dept Store Grand City Mall Surabaya, Sabtu (8/5/2021).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Desainer asal Kota Surabaya Arinda Nurma berkesempatan melakukan mix and match busana untuk Idul Fitri 2021.

Menurut Arin, jenis busana layer menjadi tren Idul Fitri. Meski begitu, layer yang digunakan pun tidak asal menumpuk bahan.

Busana harus tetap terasa ringan meski berlayer.

Caranya adalah dengan memadukan bahan silk, brokat, linen, dan sejenisnya.

Saat styling busana di The Grand Palace Grand City Surabaya, Arin cenderung memilih busana one set seperti dress atau tunik, juga two pieces atasan dan bawahan.

"Karena ini momennya lebaran, kita harus pandai mengkreasikan busana. Misal dress, yang dipakai harus berbahan silk dengan sentuhan brokat. Pilihan itu bisa menambahkan kesan mewah namun tetap simpel," terangnya.

Ini sesuai dengan tren busana untuk Idulfitri 2021 yang lebih fokus pada fashion essential.

"Di mana tren fashion essential lebih mengutamakan kenyamanan, fungsi, dan tidak memiliki banyak detail," imbuhnya.

Arin menilai, saat ini meski masyarakat tampak siap dan antusias menyambut Idul Fitri, namun tetap saja mereka tidak bisa bebas mengunjungi sanak saudara.

"Maka, outfit Idul Fitri tahun ini didesain lebih simpel namun tetap elegan untuk sekadar silaturahmi secara virtual maupun konten media sosial," ujarnya.

Sementara untuk warna, Arin mengatakan warna pastel dan lilac sangat digemari masyarakat belakangan ini.

Termasuk warna untuk busana Idul Fitri. Mereka cenderung makin berani bermain warna.

"Meski warna lilac cenderung soft, namun masyarakat belum berani tampil dengan warna tersebut. Sampai warna ini menjadi tren di tahun ini, saat itu juga mereka berani mencoba," tutupnya.