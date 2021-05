Lirik Lagu Bagai Tak Punya Hati Kau Tusuk Aku di Belakangku - Tata Janeeta , Judul Asli 'Korbanmu'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Bagai Tak Punya Hati Kau Bermain di Belakangku atau yang berjudul Korbanmu - Tata Janeeta.

Lagu Korbanmu - Tata Janeeta telah dirilis pada 2016 silam dan kini kembali viral di media sosial.

Langsung saja, berikut lirik lagu dan chord lagu Korbanmu - Tata Janeeta selengkapnya.

Am Dm F

sendiri ku menangis..

E

tak seorangpun tahu..

Am

lukaku..

Dm F

air mata seakan..

E

luapkan rasa sedihku..

Am G

percuma semua

F

penje..lasanmu

Dm C

kini ku takkan

Bm E

peduli padamu..

Am G

simpan saja semua

F E-Dm

kata.. katamu

C

simpan saja tuk

Bm E

korbanmu yang baru

[Chorus]

Dm G

sadisnya kau..

C F Em

bagai tak punya hati

Dm G

kau tusuk tusuk aku..

C

di belakangku..

Dm G

harus selalu kau ingat..

C G F

aku tak pernah sesakit ini

Dm E

kan ku ingat kau selalu

(Am)

sampai mati..

[Intro] Am Dm G C-E

Am G F Em-Dm

sendiri ku menangis..

C Bm

dan tak seorangpun tahu

E Am

lukaku..

G

simpan saja semua

F Em-Dm

kata.. katamu

C

simpan saja tuk

Bm E

korbanmu yang baru..

[Chorus]

Dm G

sadisnya kau..

C F Em

bagai tak punya hati

Dm G

kau tusuk tusuk aku..

C

di belakangku..

Dm G

harus selalu kau ingat..

C G F

aku tak pernah sesakit ini

Dm

kan ku ingat kau selalu..

E

kan ku ingat kau selalu..

E

kan ku ingat selalu..

[Chorus]

Dm G

sadisnya kau..

C F Em

bagai tak punya hati

Dm G

kau tusuk tusuk aku..

C

di belakangku..

Dm G

harus selalu kau ingat..

C G F

aku tak pernah sesakit ini

Dm E

kan ku ingat kau selalu

Am C

sampai mati.. wow wo..

Dm G

sadisnya kau..

C F Em

bagai tak punya hati

Dm G

kau tusuk tusuk aku..

C

di belakangku..

Dm G

harus selalu kau ingat..

C G