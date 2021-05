Chord dan Lirik Lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya - Tulus yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya yang dinyanyikan oleh Tulus.

Lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya - Tulus dirilis pada 2014 lalu dan kembali viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya - Tulis selengkapnya.

[Intro] G G/F C Cm (2x)

[Verse]

G G/F C Cm

Tak sulit mendapatkanmu

G G/F C Cm

Karena sejak lama kau pun mengincarku

G G/F

Tak perlu lama-lama

C Cm

Tak perlu banyak tenaga

Bm7 Em7 Am7 D

Ini terasa mudah

G G/F C Cm

Kau terima semua kurangku

G G/F C Cm

Kau tak pernah marah, bila ku salah

G G/F

Kau selalu memuji,

C Cm

Apa pun hasil tanganku

Bm7 Em7 Am7 D

Yang tidak jarang payah

[Chorus]

G G/B C E

Jangan cintai aku apa adanya,

Am7 Bm7 D

Jangan

G G/B C

Tuntutlah sesuatu,

E Am7 Bm7 D

Biar kita jalan ke depan

[Interlude] G G/F C Cm (2x)

[Verse]

G G/F C Cm

Kau terima semua kurangku

G G/F C Cm

Kau tak pernah marah, bila ku salah

G G/F

Kau selalu memuji,

C Cm Apa

pun hasil tanganku

Bm7 Em7 Am7 D

Yang tidak jarang payah

[Chorus]

G G/B C E

Jangan cintai aku apa adanya,

Am7 Bm7 D

Jangan

G G/B C

Tuntutlah sesuatu,

E Am7 Bm7 D

Biar kita jalan ke depan

[Bridge]

CM7 D Bm7 E

Aku, ingin lama jadi petamu

CM7 D Bm7 E Am7 D

Aku, ingin jadi jagoanmu

[Chorus]

G G/B C E

Jangan cintai aku apa adanya,

Am7 Bm7 D

Jangan

G G/B C

Tuntutlah sesuatu,

E Am7 Bm7 D

Biar kita jalan ke depan

[Outro] G G/F C Cm (2x)