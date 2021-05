Roadshow Investasi Mulai Berbuah, Bangkalan Dirintis Menjadi Sentra Budi Daya Kedelai Terbaik Dunia

Bupati Bangkalan, RK Abdul Latif Amin Imron (kanan) dan Chief Executif Offier PT Khalifah Inc, Eka Triatna Shanti menandatangani MoU pengembangan sektor pertanian komoditas kedelai di Pendapa Agung Bangkalan, Rabu (5/5/2021).

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Gelaran roadshow investasi yang dilakukan Bupati Bangkalan, RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) untuk 'menawarkan' daerahnya kepada para investor, mulai berbuah positif. Pelahan pesona Bangkalan sebagai kabupaten ramah investasi menarik minat sejumlah investor nasional.

Salah satunya adalah PT Khalifah Incorporation (Inc). Perusahaan berpengalaman di bidang pangan, pertanian, dan bidang farmasi itu bersinergi dengan Pemkab Bangkalan khususnya dalam pengembangan kedelai.

Ketertarikan PT Khalifah Inc bersinergi bersama Pemkab Bangkalan pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan produksi komoditas kedelai itu memang berkat roadshow Ra Latif selama empat hari di Jakarta pertengahan April 2021 lalu.

Ra Latif didampingi Sekretaris Daerah, Taufan Zairinsjah; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ainul Ghufron; dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Eko Setiawan.

Selain menemui pimpinan PT Khalifah Inc, rombongan Ra Latif juga menemui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) RI, Bahlil Lahadalia guna mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis, Madura International Seaport City (MISC) di Kecamatan Socah, pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM), sekaligus pengembangan infrastruktur jalan interchange Suramadu – Klampis.

“Pemkab Bangkalan dan PT Khalifah Inc akan bersinergi untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi kedelai di Bangkalan. Diharapkan kerjasama ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ra Latif, Jumat (7/5/2021).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) telah dilakukan Ra Latif di Pendapa Agung Bangkalan, Rabu (5/5/2021). Chief Executif Offier, Eka Triatna Shanti mewakili pihak PT Khalifah Inc. Hanya, tidak diuraikan berapa nilai investasi PT Khalifah Inc dalam kerjasama itu.

Sebagai realisasi kerjasama itu, di langkah awal PT Khalifah Inc akan memberikan bantuan bibit kedelai yang akan ditanam di lahan demplot seluas 3 hektare di Kebun Bang Jani (Bangun Bangkalan Sehajterakan Petani) di Desa Langkap, Kecamatan Burneh Bangkalan.

Kebun Bang Jani memiliki total lahan seluas 5 hektare, seluas 2 hektare di antaranya telah dikembangkan sebagai Agro Edu Wisata. Tim ahli agrikultur dari PT Khalifah Inc langsung meninjau lahan percontohan di Kebun Bang Jani.

“Jika ini bagus, kami akan terus kembangkan sehingga Bangkalan mampu menjadi lumbung kedelai untuk kebutuhan nasional. Apalagi PT Khalifah Inc mempunyai bibit kedelai varitas terbaik dunia, seperti yang disampaikan dalam MoU,” papar Ra Latif.



Kepala Dinas Pertanian Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso menambahkan, demplot seluas 3 hektare di Kebun Bang Jani merupakan opsi pertama yang ditawarkan Pemkab Bangkalan.