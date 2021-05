Maybank KCS Surabaya Gandeng Yayasan Yatim Mandiri Salurkan Santunan Untuk Yatim dan Dhuafa

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Maybank Indonesia) melalui Unit Usaha Syariah (UUS Maybank) menjalankan kegiatan pemberian santunan kepada para anak yatim dan dhuafa sejak 26 April hingga 7 Mei 2021.

Di Kantor Cabang Syariah (KCS) Surabaya, kegiatan digelar Jumat (7/5/2021) pagi dengan menyerahkan secara simbolis santunan untuk yatim dan dhuafa melalui Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

Yoyok Widianto, Shariah SME Regional Manager Jatim, Bali, Nusa Tenggara (Nusra), mengatakan, kegiatan ini rutin yang digelar Maybank melalui UUS Maybank setiap bulan Ramadan.

"Dan tahun ini, secara nasional penyalurannya dilakukan melalui seluruh jaringan di Indonesia," kata Yoyok, disela acara yang digelar di KCS Maybank di kawasan Darmo, Surabaya.

Kegiatan bantuan sosial tahun ini menargetkan 1.900 penerima anak yatim dan dhuafa yang bersumber dari dana kebajikan yang dikelola UUS Maybank Indonesia.

Dalam kesempatan berbeda, Romy Buchari, Head Shariah Banking Maybank Indonesia mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan upaya UUS Maybank untuk ikut meringankan beban, terutama bagi para kelompok anak yatim dan duafa di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini.

"Secara nasional UUS Maybank Indonesia tengah dalam proses untuk menyalurkan dana kebajikan senilai total Rp1 miliar kepada tujuh lembaga. Yaitu ACT (Aksi Cepat Tanggap), LAZ Al Azhar Pray for Indonesia, Darut Tauhid Peduli, LAZ Al Aqsha De Latinos, Pesantren Mahkota Qurani Bogor, dan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Cirebon," jelas Romy.

Penyaluran dana kebajikan ini bertujuan antara lain mendukung pemberdayaan ekonomi, distribusi air bersih, bantuan bencana, perbaikan fasilitas masjid dan pembangunan pesantren.

Kegiatan sosial UUS Maybank ini juga diperluas dengan melibatkan donasi dari nasabah melalui program Berbagi Kebaikan yang terdiri dari Program My Save & Transact for Charity Bank dan Program Masjid Berkah.

Untuk program My Save & Transact for Charity Bank, nasabah diundang untuk ikut berperan aktif menyalurkan bantuan. Dimana pada setiap pembukaan Maybank Tabungan iB dan bertransaksi finansial melalui M2U ID App/Maybank2u, maka Maybank Indonesia akan menyalurkan dana kebajikan dalam bentuk donasi senilai Rp 10.000 per transaksi.