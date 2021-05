Lirik Lagu Dive in to You - NCT Dream yang Baru Saja Dirilis dan Trending YouTube

Lirik Lagu Dive in to You - NCT Dream

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Dive in to You yang dibawakan oleh NCT Dream.

Video klip lagu DIve in to You - NCT Dream dirilis pada 4 Mei 2021 dan berhasil menembus trending YouTube Indonesia.

Langsung saja, berikut lirik lagu Dive in to You - NCT Dream selengkapnya.

Look around

dulleobwado ontong jit-eun puleunbich

kkaman bam machi gip-eun mul-e jamsuhan deus-i

meogmeogham sog-e neoui mogsoliman ttulyeoshae

eojjeoji

na-egen neon dal-ananeun jeo supyeongseongat-i

nun-ap-e neoleul dugoseodo

naneun ttodasi geuliwo

neoneun padocheoleom naleul samkiji

eojjeoji

[Pre-Chorus: Chenle, Renjun]

Oh, you and I neon adeughan naui bada

nan neoui pum-e ppajyeo

You and I neoege ga dahgo sip-eo

[Chorus: All, Haechan]

I will dive into you

You, ooh

You, ooh

I will dive into you

You, ooh

You, ooh

I will dive into you

[Post-Chorus: All, Haechan, Renjun, Chenle]

Swim down dunun-ap-ui neoege (nun-ap-ui neoege)

Swim down ne an-eseo ne kkum-eul kkwo (ne kkum-eul kkwo)

I will dive into you

You and I naui bada pogeunhan pum

I will dive into you