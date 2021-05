Lirik dan Chord Lagu Selamat Hari Lebaran Karya Ismail Marzuki, Setelah Berpuasa Satu Bulan Lamanya

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Selamat Hari Lebaran karya komposer Ismail Marzuki.

Ismail Marzuki dikenal lewat sejumlah lagu ciptaannya yang didaulat menjadi lagu wajib nasional, seperti "Gugur Bunga" dan "Rayuan Pulau Kelapa".

Lagu ini pertama kali direkam pada 1952 di RRI (Radio Republik Indonesia) Jakarta, serta dipopulerkan Didi (Suryoso Karsono) dan Orkes Mus Mualim.

Hingga kini, lagu ini sudah banyak dinyanyikan ulang.

Berikut selengkapnya dikutip dari Kompas 'Lirik dan Chord Lagu Selamat Hari Lebaran Ciptaan Ismail Marzuki'

Am

Setelah berpuasa satu bulan lamanya

Dm F E

Berzakat fitrah menurut perintah agama

Am

Kini kita ber-Idulfitri berbahagia

Dm F E Am

Mari kita berlebaran bersuka gembira

Am G F E

Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan

Am F E Am

Hilang dendam habis marah di hari lebaran



Dm

Minal aidin wal faidzin

G C7

Maafkan lahir dan batin

A G

Selammat para pemimpin

F E

Rakyatnya makmur terjamin



Am

Dari segala penjuru mengalir ke kota

Dm Am F E

Rakyat desa berpakaian baru serba indah

Am

Setahun sekali naik terem listrik perey

Dm Am F E Am

Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore