Lirik dan Chord Lagu Lebaran Sebentar Lagi - Gigi, Lebaran Sebentar Lagi Berpuasa Sekeluarga

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Lebaran Sebentar Lagi yang dipopulerkan oleh grup band Gigi.

Lagu Lebaran Sebentar Lagi cocok didengarkan karena bulan Ramadan 2021 berakhir 6 hari lagi.

[Intro]

F Em Dm C A# (2x) C#

F

Lebaran sebentar lagi berpuasa sekeluarga

A# Am

Sehari penuh yang sudah besar

Gm C Dm

Setengah hari yang masih kecil

A# Am

Alangkah asik pergi ke mesjid

Gm C F

Shalat tarawih bersama-sama

Baca juga: Lirik Lagu Dive in to You - NCT Dream yang Baru Saja Dirilis dan Trending YouTube

[Intro] F Em Dm C A#

F

Lebaran sebentar lagi berpuasa dengan gembira

A# Am

Menahan lapar, menahan nafsu

Gm C Dm

Melatih diri sedari kecil

A# Am

Membaca Qur'an shalat tarawih

Gm C F

Melatih iman sedari kecil

A#m Am

Sesudah saling bermaafan

Gm F

Dengan penuh keikhlasan

A#m Dm C

Ya Tuhan mohon keridho'an

G C

Sepenuh kasih dan sayang

F

Lebaran sebentar lagi

F

tak ada miskin tak ada kaya

A# Am

Semua sama di depan Tuhan

Gm C Dm

yang berbeda cuma amalnya

A# Am

Semua ingin Lailatul Qadar

Gm C Dm

Semoga kita mendapatkannya

Baca juga: Lirik Ya Tarim - Habib Hasan Bin Jafar Assegaf Tulisan Arab-Latin, Lengkap dengan Artinya

[Interlude] Dm F A# (2x)

Dm C A# (2x)

F Em Dm C A#

F

Lebaran sebentar lagi

F

tak ada miskin tak ada kaya

A# Am

Semua sama di depan Tuhan

Gm C Dm

yang berbeda cuma amalnya

A# Am

Semua ingin Lailatul Qadar

Gm C F

Semoga kita mendapatkannya

F

Lebaran sebentar lagi

F

Lebaran sebentar lagi

F

Lebaran sebentar lagi

F

Lebaran sebentar lagi