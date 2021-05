Sosok Vina Himmatus Sholikhah Jadi Global Student Ambassador Ingin Promosikan Kesehatan Masyarakat

SURYA.co.id | SURABAYA – Ingin mempromosikan bidang kesehatan masyarakat merupakan salah satu motivasi Vina Himmatus Sholikhah mengikuti ajang This is Public Health (TIPH) Global Student Ambassador.

Event tersebut diselenggarakan oleh Association of Schools and Programs of Public Health (ASPPH).

Vina, panggilan karibnya, berhasil menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang lolos pada ajang tersebut.

“Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya ingin memperkenalkan apa itu kesehatan masyarakat, lalu terkait prospek kerja dan juga terkait apa saja yang dipelajari dalam kesehatan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.

Vina mengungkapkan bahwa dia akan menjalankan tugas sebagai student ambassador selama satu tahun, terhitung mulai 15 Maret 2021 hingga 14 Maret 2022.

Dalam kurun waktu tersebut, Vina akan berpartisipasi pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online.

Di antaranya yaitu Online Forum, Profile in Public Health, Student Story, Virtual Meet and Greet, I Heart Public Health, dan TIPH Global Grant Project.

“Ketika dinyatakan lolos menjadi salah satu bagian TIPH Global Student Ambassador itu saya merasa tidak menyangka, tetapi juga merasa bangga dan bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar kesehatan masyarakat dengan orang-orang dari berbagai negara,” ucap Vina.

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) itu mengatakan untuk menjadi TIPH Global Student Ambassador, dia harus mampu mengomunikasikan hal-hal terkait kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, dia juga dituntut untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa inggris dikarenakan peserta TIPH Global Student Ambassador yang berasal dari banyak negara.

“Dengan mengikuti kegiatan ini (TIPH Global Student Ambassador, Red) saya mendapatkan banyak pengalaman baru, ilmu baru serta teman baru dari berbagai dunia.

Ke depannya, aku juga berharap dapat membagikan informasi yang aku terima dari kegiatan ini kepada orang lain,” tutup mahasiswa angkatan 2018 itu.