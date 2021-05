Sepekan Jelang Lebaran 2021, Harga Sembako di Kabupaten Lumajang Masih Stabil

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Ramadhan telah memasuki pekan ketiga. Hanya tinggal 10 hari lagi lebaran Idul Fitri telah tiba.

Biasanya menjelang lebaran harga sembako akan melambung tinggi.

Namun, kali ini kondisinya sedikit berbeda.

Secara umum harga bumbu, sayur, hingga daging di sejumlah pasar di Lumajang masih terbilang stabil.

Misalnya saja dari pengamatan di Pasar Baru Lumajang diketahui harga tomat Rp 8 per kilogram, gula Rp 12 per kilogram, beras Rp 11 per kilogram.

Sunarti, salah seorang pedagang bumbu-bumbu dan sayur menyebut saat ini belum ada kenaikan harga.

Bahkan harga cabai yang kapan lalu sempat meroket tinggi justru kali ini malah turun.

"Sudah 3 hari ini turun, tadinya Rp 40 ribu sekarang Rp 35 per kilogram," katanya.

Meski begitu, diperkirakan dalam waktu dekat akan terjadi. Tepatnya 7 hari menjelang Lebaran.

"Biasanya 25 hari puasa harga-harga mulai naik," ujarnya.