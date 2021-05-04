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Prediksi Skor Man City vs PSG: Leg 2 Semifinal Liga Champions, Citizens Selangkah Lagi Ukir Sejarah

Simak Prediksi Skor Man City vs PSG di Leg 2 Semifinal Liga Champions dini hari nanti, The Citizens selangkah lagi ukir sejarah baru.

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Twitter: PSG
Prediksi Skor Man City vs PSG di Semifinal Liga Champions Leg 2, Rabu (5/5/2021) dini hari 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Simak Prediksi Skor Man City vs PSG di Leg 2 Semifinal Liga Champions dini hari nanti, The Citizens selangkah lagi ukir sejarah baru.

Laga Semifinal Liga Champions 2020-2021 bakal memasuki putaran kedua pada Rabu (4/5/2021).

Kali ini, Man City vs PSG bakal diselenggarakan di Etihad Stadium, markas The Citizens.

Manchester City berbekal kemenangan 2-1 di Parc des Princes di pertemuan pertama.

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Dua gol kemenangan milik pasukan Pep Guardiola itu dicetak oleh Kevin De Bruyne (64') dan Riyad Mahrez (71').

Sementara satu gol dari PSG dicetak lewat Marquinhos (15').

Aggregat 2-1 ini menguntungkan bagi Manchester City.

Ini karena The Citizens hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah tak lebih dari 1-0 untuk mampu melenggang ke babak Final Liga Champions.

Berdasarkan catatan sejarah klub, Man City masih belum pernah merasakan babak final Liga Champions hingga saat ini.

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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Adrianus Adhi
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