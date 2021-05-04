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Prediksi Skor Man City vs PSG: Leg 2 Semifinal Liga Champions, Citizens Selangkah Lagi Ukir Sejarah
Simak Prediksi Skor Man City vs PSG di Leg 2 Semifinal Liga Champions dini hari nanti, The Citizens selangkah lagi ukir sejarah baru.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Simak Prediksi Skor Man City vs PSG di Leg 2 Semifinal Liga Champions dini hari nanti, The Citizens selangkah lagi ukir sejarah baru.
Laga Semifinal Liga Champions 2020-2021 bakal memasuki putaran kedua pada Rabu (4/5/2021).
Kali ini, Man City vs PSG bakal diselenggarakan di Etihad Stadium, markas The Citizens.
Manchester City berbekal kemenangan 2-1 di Parc des Princes di pertemuan pertama.
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Dua gol kemenangan milik pasukan Pep Guardiola itu dicetak oleh Kevin De Bruyne (64') dan Riyad Mahrez (71').
Sementara satu gol dari PSG dicetak lewat Marquinhos (15').
Aggregat 2-1 ini menguntungkan bagi Manchester City.
Ini karena The Citizens hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah tak lebih dari 1-0 untuk mampu melenggang ke babak Final Liga Champions.
Berdasarkan catatan sejarah klub, Man City masih belum pernah merasakan babak final Liga Champions hingga saat ini.
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Abdullah Faqih
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