Lirik Lagu Eenie Meenie - Justin Bieber yang Viral di TikTok, You Seem Like The Type

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Eenie Meenie - Justin Bieber feat Sean Kingston.

Lagu Eenie Meenie - Justin Bieber feat Sean Kingston sudah dirilis sejak 2010 silam dan kembali viral di TikTok.

Langsung saja, berikut lirik lagu Eenie Meenie - Justin Bieber selengkapnya.

Eenie meenie miney mo

Catch a bad chick by her toe

If she holler (if, if, if she holler) let her go

She's indecisive

She can't decide

She keeps on lookin'

From left to right

Girl, come a bit closer

Look in my eyes

Searchin' is so wrong

I'm Mr. Right

You seem like the type

To love 'em and leave 'em

And disappear right after this song

So give me the night

To show you, hold you

Don't leave me out here dancin' alone

You can't make up your mind, mind, mind, mind, mind

Please don't waste my time, time, time, time, time

I'm not tryin' to rewind, wind, wind, wind, wind

I wish our hearts could come together as one

'Cause Shawty is a eenie meenie miney mo lover

Shawty is a eenie meenie miney mo lover

Shawty is a eenie meenie miney mo lover

Shawty is a eenie meenie miney mo lover

Let me show you what your missin'

Paradise

With me you're winning, girl

You don't have to roll the dice

Tell me what you're really here for (here for)

Them other guys?

I can see right through you