Lirik dan Arti Lagu Drunk-Dazed - ENHYPEN, Single Terbaru yang Trending YouTube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu c beserta arti lagu atau terjemahan Indonesia.

Lagu Drunk Dazed - ENHYPEN dirilis pada Senin (26/5/2021) dan berhasil menembus jajaran trending YouTube Indonesia.

Berikut lirik lagu Drunk Dazed - ENHYPEN beserta terjemahan selengkapnya.

Areumdapgo hwangholhae

Banjjagineun nae gangmageun daiamondeu

Gyuchik eomneun segyeneun

Jeonbu dwijipyeo dwijipyeo seoisseo

Turning up the party, now

Haneuren nae bari, wow

Saramdeureun ha ha, high

Nae gwitsogeneun la la, loud

Nunbusyeo, Baby

I jomyeong, Shining

We’re in love with this carnival

Ssasil museowo nan

Chulleongineun jansok i chwihan segye

Geu kkeuten mogi taneun nae mam

But I just wanna stay

Neukkyeojyeo, nae meorin Daze Daze Daze

Jungdoge ppajyeo Replay Play Play

Wonham wonhaneun daero

Gal ttaekkaji gabwa Go

Nareul gadun Carnival wow wow

Dasi nae simjangi Daze Daze Daze

Can’t control my body dance dance dance

Dalkomhan i hyanggido

Bulgeunbit songgonnido

Jeulgyeobwa, i Carnival wow wow

Mmm gyeonggyeseoneul neomeo nal bulleo nal

Modeun geosi bakkwieo, modu muneojyeo

Jamgin mun neomeo son ppeodeo nan

Gotongi nal bangyeo, galjeungui hyangyeon

Sasil duryeowo nan

Geoul sogui naega natseolgiman hae

I gamyeon dwi chorahan jinsil

But I never escape

Neukkyeojyeo, nae meorin Daze Daze Daze

Jungdoge ppajyeo Replay Play Play

Wonham wonhaneun daero

Gal ttaekkaji gabwa Go

Nareul gadun Carnival wow wow

Dasi nae simjangi Daze Daze Daze

Can’t control my body dance dance dance

Dalkomhan i hyanggido

Bulgeunbit songgonnido

Jeulgyeobwa, i Carnival wow wow

Naege jueojin geu bit

Seonghwaui bulgil Ah

Juini doel ttaekkaji Imma ride

Neukkyeojyeo, nae meorin Daze Daze Daze

Jungdoge ppajyeo Replay Play Play

Wonham wonhaneun daero

Gal ttaekkaji gabwa Go

Nareul gadun Carnival wow wow

Dasi nae simjangi Daze Daze Daze

Can’t control my body dance dance dance

Dalkomhan i hyanggido

Bulgeunbit songgonnido

Jeulgyeobwa, i Carnival wow wow

Nan nareul kkaewo

Simjangeul taewo

Nae kkumeul chaewo

Nan nareul kkaewo

Simjangeul taewo

Nae kkumeul chaewo