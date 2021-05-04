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Lirik dan Arti Lagu Drunk-Dazed - ENHYPEN, Single Terbaru yang Trending YouTube
Lirik dan Arti Lagu Drunk-Dazed - ENHYPEN dengan terjemahan Indonesia. Areumdapgo hwangholhae Banjjagineun nae gangmageun daiamondeu
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu c beserta arti lagu atau terjemahan Indonesia.
Lagu Drunk Dazed - ENHYPEN dirilis pada Senin (26/5/2021) dan berhasil menembus jajaran trending YouTube Indonesia.
Berikut lirik lagu Drunk Dazed - ENHYPEN beserta terjemahan selengkapnya.
Areumdapgo hwangholhae
Banjjagineun nae gangmageun daiamondeu
Gyuchik eomneun segyeneun
Jeonbu dwijipyeo dwijipyeo seoisseo
Turning up the party, now
Haneuren nae bari, wow
Saramdeureun ha ha, high
Nae gwitsogeneun la la, loud
Nunbusyeo, Baby
I jomyeong, Shining
We’re in love with this carnival
Ssasil museowo nan
Chulleongineun jansok i chwihan segye
Geu kkeuten mogi taneun nae mam
But I just wanna stay
Neukkyeojyeo, nae meorin Daze Daze Daze
Jungdoge ppajyeo Replay Play Play
Wonham wonhaneun daero
Gal ttaekkaji gabwa Go
Nareul gadun Carnival wow wow
Dasi nae simjangi Daze Daze Daze
Can’t control my body dance dance dance
Dalkomhan i hyanggido
Bulgeunbit songgonnido
Jeulgyeobwa, i Carnival wow wow
Mmm gyeonggyeseoneul neomeo nal bulleo nal
Modeun geosi bakkwieo, modu muneojyeo
Jamgin mun neomeo son ppeodeo nan
Gotongi nal bangyeo, galjeungui hyangyeon
Sasil duryeowo nan
Geoul sogui naega natseolgiman hae
I gamyeon dwi chorahan jinsil
But I never escape
Neukkyeojyeo, nae meorin Daze Daze Daze
Jungdoge ppajyeo Replay Play Play
Wonham wonhaneun daero
Gal ttaekkaji gabwa Go
Nareul gadun Carnival wow wow
Dasi nae simjangi Daze Daze Daze
Can’t control my body dance dance dance
Dalkomhan i hyanggido
Bulgeunbit songgonnido
Jeulgyeobwa, i Carnival wow wow
Naege jueojin geu bit
Seonghwaui bulgil Ah
Juini doel ttaekkaji Imma ride
Neukkyeojyeo, nae meorin Daze Daze Daze
Jungdoge ppajyeo Replay Play Play
Wonham wonhaneun daero
Gal ttaekkaji gabwa Go
Nareul gadun Carnival wow wow
Dasi nae simjangi Daze Daze Daze
Can’t control my body dance dance dance
Dalkomhan i hyanggido
Bulgeunbit songgonnido
Jeulgyeobwa, i Carnival wow wow
Nan nareul kkaewo
Simjangeul taewo
Nae kkumeul chaewo
Nan nareul kkaewo
Simjangeul taewo
Nae kkumeul chaewo
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