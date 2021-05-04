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Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid di Semifinal Liga Champions: Kepulangan Eden Hazard

Berikut Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid yang akan bermain di leg 2 Semifinal Liga Champions, Kepulangan Eden Hazard ke Stamford Bridge.

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Twitter: Eden Hazard
Eden Hazard saat menghadapi Chelsea di Leg pertama Semifinal Liga Champions. 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid yang akan bermain di leg 2 Semifinal Liga Champions, Kepulangan Eden Hazard ke Stamford Bridge.

Laga Liga Champions babak semifinal Leg 2 antara Chelsea vs Real Madrid bakal diselenggarakan di Stamford Bridge, Kamis (6/5/2021) mendatang.

Pada leg 1, Chelsea menahan imbang El Real dengan skor 1-1 di Stadion Alfredo di Stefano.

Gol Chelsea dicetak oleh Christian Pulisic (13'), dan dibalaskan oleh Karim Benzema (29').

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Di laga leg kedua ini, Chelsea hanya butuh hasil imbang 0-0 agar lolos ke babak final Liga Champions musim ini.

Chelsea vs Real Madrid
Chelsea vs Real Madrid (AFP)

Selain misi merengkuh tiket babak final, Eden Hazard bakal kembali menjadi sorotan di laga ini.

Pasalnya, kapten timnas Belgia itu bakal pulang ke Stamford Bridge.

Ya, Hazard sempat menjadi pemain ikonik The Blues sejak kehadriannya pada tahun 2013.

Mempersembahkan 2 gelar Liga Inggris dan 1 Liga Europa, Hazard hengkang ke Real Madrid pada bursa transfer tahun 2019 silam.

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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Iksan Fauzi
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