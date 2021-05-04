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Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid di Semifinal Liga Champions: Kepulangan Eden Hazard
Berikut Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid yang akan bermain di leg 2 Semifinal Liga Champions, Kepulangan Eden Hazard ke Stamford Bridge.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid yang akan bermain di leg 2 Semifinal Liga Champions, Kepulangan Eden Hazard ke Stamford Bridge.
Laga Liga Champions babak semifinal Leg 2 antara Chelsea vs Real Madrid bakal diselenggarakan di Stamford Bridge, Kamis (6/5/2021) mendatang.
Pada leg 1, Chelsea menahan imbang El Real dengan skor 1-1 di Stadion Alfredo di Stefano.
Gol Chelsea dicetak oleh Christian Pulisic (13'), dan dibalaskan oleh Karim Benzema (29').
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Di laga leg kedua ini, Chelsea hanya butuh hasil imbang 0-0 agar lolos ke babak final Liga Champions musim ini.
Selain misi merengkuh tiket babak final, Eden Hazard bakal kembali menjadi sorotan di laga ini.
Pasalnya, kapten timnas Belgia itu bakal pulang ke Stamford Bridge.
Ya, Hazard sempat menjadi pemain ikonik The Blues sejak kehadriannya pada tahun 2013.
Mempersembahkan 2 gelar Liga Inggris dan 1 Liga Europa, Hazard hengkang ke Real Madrid pada bursa transfer tahun 2019 silam.
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