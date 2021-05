Lirik dan Chord Lagu Malam 1000 Bulan 'Semua Orang Berlomba untuk Mendapat RahmatNya'

SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Malam 1000 Bulan yang dipopulerkan oleh Radja.

Lagu Malam 1000 Bulan dirilis oleh Radja pada tahun 2000an awal.

Malam 1000 Bulan menggambarkan keistimewaan Malam Lailatul Qadar yang akan datang di 20 hari terakhir bulan Ramadan.

Berikut lirik dan chord Malam 1000 Bulan

Chord Malam 1000 Bulan

[Intro]

Am Em Am G F Em

[Verse]

Am

Selamat datang bulan Ramadhan

Em Am

Bulan penuh ampunan

C Bm Dm Am

Tuk melepas segala dosa yang pernah dilakukan

Em

Kini tiba saatnya kita

Em

Lalui malam keajaiban

Am Em Am Em

[Verse]

Am G F Em

Malam surga malam Lailaatul Qadar

Am

Begitu banyak nimatmu Tuhan

Em Am

Yang Engkau berikan

C Bm Dm Am

Kepada semua hamba-Mu yang selalu meminta

Em

Berharap tulus bertemu malam

Malam berkah malam ampunan

Am Em Am

Malam surga malam Lailatul Qadar

Am Em Am

Malam seribu bulan malam yang paling indah

Em

Malam yang paling mulia

Am

Untuk kita ibadah

Dm Am Em Am

Semua orang berlomba untuk mendapat rahmatNya

Dm Am Em Am

Semua orang meminta tuk mendapatkan nikmatNya

[Outro]

Em Am G F Em