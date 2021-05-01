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Lirik Lagu Mafia In The Morning - ITZY Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

Lirik Lagu Mafia In The Morning - ITZY Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

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YouTube JYP Entertainment
Lirik Lagu Mafia In The Morning - ITZY 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Mafia in the Morning - ITZY beserta terjemahan Indonesia.

Lagu Mafia in the Morning - ITZY merupakan lagu comeback yang dirilis pada Jumat (30/4/2021).

Berikut lirik lagu Mafia in the Morning - ITZY selengkapnya.

Shh...
Guess who loves you naya na
Do I show you? Noya no
Ajik timei anya nan
Jom deo gakkai jom deo gakkai geureoda gapjagi ssak

I'mma steal it maeumeul humchyeo
You are gonna love me
Gyeoljeongjeogil ttae ippareul deureonaeneun type
Nawa du nuni majuchyeodo
Nan heundeullimi eopseo No
Neol saranghaneun ge joeramyeon beomineun Who?
You'll never know

Baby hetgallyeo hetgallyeo hetgalligetji neon
Gyeolgugen nae geoya nae geoya nae ge doegetji neon
Ije finally finally taekal siganiya
Beolsseo eoneusae tto bami doeeotseumnida

I'm the mafia
Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah
We do it like a mafia
Ring-ding-ding-ding, ding-ding
I'm the mafia
Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah
We do it like a mafia
Tto achimi balgatseumnida

Eojetbamedo you don't even know
Nuguilkka mafia
Nari balgado you don't even know
Nuguilkka mafia

Baeuboda deo baeu
Neukdae gajigo noneun yeou
Jeonhyeo an boigetji clue
Hajiman naegen da gyehoegi itdago go
Geuman meomunmeomutdae seulseul jakjeon gaesi
Neoreul ppaeseo ppaeseo ppaeseo like a caper movie (Ready?)
Al su eomneun poker face
Jeomnyeonghae ne mam sok place
Hurry up! Baby, catch me if you can haha!

Baby hetgallyeo hetgallyeo hetgalligetji neon
Gyeolgugen nae geoya nae geoya nae ge doegetji neon
Ije finally finally taekal siganiya
Beolsseo eoneusae tto bami doeeotseumnida

I'm the mafia
Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah
We do it like a mafia
Ring-ding-ding-ding, ding-ding
I'm the mafia
Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah
We do it like a mafia
Nuguilkka mafia

Majimak bami gipeosseo, baby
I bami jinamyeon ne gyeoten na hana, yeah, yeah
(ma) machimnae
(pi) pihal su eomneun
(a) achimi wa
Ha-ha-ha

I'm the mafia
Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah
We do it like a mafia
Ring-ding-ding-ding, ding-ding
I'm the mafia
Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah
We do it like a mafia
Tto achimi balgatseumnida

Eojetbamedo you don't even know
Nuguilkka mafia
Nari balgado you don't even know
Nuguilkka mafia

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Lirik Lagu Mafia In The Morning - ITZY
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ITZY
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Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi
Editor: Musahadah
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