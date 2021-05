Lirik Lagu Mafia In The Morning - ITZY Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Mafia in the Morning - ITZY beserta terjemahan Indonesia.

Lagu Mafia in the Morning - ITZY merupakan lagu comeback yang dirilis pada Jumat (30/4/2021).

Berikut lirik lagu Mafia in the Morning - ITZY selengkapnya.

Shh...

Guess who loves you naya na

Do I show you? Noya no

Ajik timei anya nan

Jom deo gakkai jom deo gakkai geureoda gapjagi ssak

I'mma steal it maeumeul humchyeo

You are gonna love me

Gyeoljeongjeogil ttae ippareul deureonaeneun type

Nawa du nuni majuchyeodo

Nan heundeullimi eopseo No

Neol saranghaneun ge joeramyeon beomineun Who?

You'll never know

Baby hetgallyeo hetgallyeo hetgalligetji neon

Gyeolgugen nae geoya nae geoya nae ge doegetji neon

Ije finally finally taekal siganiya

Beolsseo eoneusae tto bami doeeotseumnida

I'm the mafia

Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah

We do it like a mafia

Ring-ding-ding-ding, ding-ding

I'm the mafia

Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah

We do it like a mafia

Tto achimi balgatseumnida

Eojetbamedo you don't even know

Nuguilkka mafia

Nari balgado you don't even know

Nuguilkka mafia

Baeuboda deo baeu

Neukdae gajigo noneun yeou

Jeonhyeo an boigetji clue

Hajiman naegen da gyehoegi itdago go

Geuman meomunmeomutdae seulseul jakjeon gaesi

Neoreul ppaeseo ppaeseo ppaeseo like a caper movie (Ready?)

Al su eomneun poker face

Jeomnyeonghae ne mam sok place

Hurry up! Baby, catch me if you can haha!

Baby hetgallyeo hetgallyeo hetgalligetji neon

Gyeolgugen nae geoya nae geoya nae ge doegetji neon

Ije finally finally taekal siganiya

Beolsseo eoneusae tto bami doeeotseumnida

I'm the mafia

Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah

We do it like a mafia

Ring-ding-ding-ding, ding-ding

I'm the mafia

Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah

We do it like a mafia

Nuguilkka mafia

Majimak bami gipeosseo, baby

I bami jinamyeon ne gyeoten na hana, yeah, yeah

(ma) machimnae

(pi) pihal su eomneun

(a) achimi wa

Ha-ha-ha

I'm the mafia

Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah

We do it like a mafia

Ring-ding-ding-ding, ding-ding

I'm the mafia

Ma-ma-ma-ma-mafia, yah, yah

We do it like a mafia

Tto achimi balgatseumnida

Eojetbamedo you don't even know

Nuguilkka mafia

Nari balgado you don't even know

Nuguilkka mafia

