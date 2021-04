Meski Stok Elpiji 3 KG Aman sampai Idul Fitri, Hiswana Migas Minta Tambahan 100 Persen untuk Jember

SURYA.CO.ID, JEMBER - Hiswana Migas eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang) terus menjaga keamanan pasokan elpiji 3 Kg di Kabupaten Jember. Salah satunya dengan meminta tambahan alokasi harian sampai 100 persen untuk Kabupaten Jember.

Permintaan tambahan itu dengan cara mengirimkan surat dukungan ke Pemkab Jember. Surat dukungan itu sebagai dasar bagi Pemkab Jember untuk meminta tambahan alokasi fakultatif ke Pertamina, selaku penyedia gas elpiji 3 KG.

Wakil Ketua Hiswana Migas Sekarkijang, Ikbal Wilda Fradana mengatakan, sebelum Ramadhan lalu pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Pemkab Jember, yang ditindaklanjuti ke Pertamina.

"Hasilnya ada penambahan alokasi sampai 100 persen per hari di tingkat agen. Jadi kalau ada 5 DO (delivery order), berarti dapat tambahan 5 DO," ujar Ikbal, Kamis (29/4/2021).

Beberapa waktu lalu, Hiswana Migas kembali berkirim surat kepada Pemkab Jember. Surat dukungan permintaan tambahan alokasi itu untuk kebutuhan Idul Fitri 2021. "Kami sudah berkirim surat lagi. Kenapa ini dilakukan, supaya tidak ada kelangkaan gas elpiji, karena banyaknya permintaan masyarakat. Sejauh ini, pasokan elpiji 3 KG di Jember aman," imbuh Ikbal.

Ikbal menegaskan, pihaknya harus turut menjaga ketersediaan gas elpiji 3 KG, terutama di saat Idul Fitri mendatang. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, selalu ada peningkatan 100 persen kebutuhan warga akan elpiji 3 KG di Bulan Ramadhan sampai Idul Fitri.

"Karenanya, jangan sampai ada kelangkaan. Karena jika sampai terjadi kelangkaan, bisa berdampak hingga lima bulan ke depan," tegas Ikbal.

Apa yang dituturkan Ikbal pernah terjadi di tahun 2017. Ketika itu, terjadi kelangkaan gas elpiji 3 KG saat masa Lebaran. Ternyata hal itu berdampak pada terganggunya distribusi elpiji 3 KG hingga lima bulan setelah Idul Fitri.

Dari pantauan SURYA, pasokan elpiji 3 KG sampai ke tingkat pengecer di Kabupaten Jember aman hingga pertengahan Ramadhan. Tidak ada keluhan dari warga tentang kelangkaan gas elpiji melon itu, maupun kenaikan harga. Sehingga tidak ada gejolak di tingkat konsumen. ****