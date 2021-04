Manchester United vs AS Roma - Setan Merah Ingin Mulus ke Final

Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan tantangan tak mudah untuk bisa membawa timnya menyingkirkan AS Roma sekaligus melaju ke final.

SURYA.co.id | SURABAYA - Manchester United bakal memulai petualangannya pada pertandingan semifinal Liga Eropa. Setan Merah dijadwalkan menghadapi AS Roma di leg pertama semifinal Liga Eropa, Jumat (30/4/2021) dinihari nanti.

Duel Manchester United vs AS Roma bakal tersaji di Stadion Old Trafford.

Bagi Manchester United, laga leg pertama semifinal Liga Eropa kalai ini cukup penting. Tim polesan Ole Gunnar Solskjaer ini berambisi mencatat kemenangan supaya bisa memuluskan jalan ke final.

Hal ini mengingat sepak terjang Solskjaer yang kerap kali kurang beruntung ketika menangani Manchester United.

Dalam beberapa momen penting ternyata pelatih asal Norwegia itu kerap kali terpeleset ketika ingin membawa timnya lolos ke final.

Tercatat tidak sekali saja Solskjaer gagal membawa Manchester United untuk bisa lolos dari fase semifinal dalam beberapa kompetisi yang ia jalani pada musim-musim sebelumnya.

Sebagaimana misal pada musim lalu, Manchester United mengalami musim yang cukup menyakitkan.

Manchester United harus tersingkir secara tragis dalam fase semifinal di tiga kompetisi berbeda secara bersamaan.