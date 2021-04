Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Membuka ULP Baru di Mall Ciputra World

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Is Edy Ekoputranto, menjelaskan sejumlah layanan Unit Layanan Paspor (ULP) di Mall Ciputra World, Jalan Mayjen Sungkono, Kota Surabaya, Kamis (29/4/2021).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Mall Ciputra World, Jalan Mayjen Sungkono, Kota Surabaya pada Kamis (29/4/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Perwakilan Dirjen Imigrasi, dan Manajemen Mall.

Diharapkan, pelayanan tersebut bisa mendekatkan sekaligus mempermudah masyarakat, khususnya para pemohon keimigrasian Dokumen Perjalanan Paspor Republik Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Is Edy Ekoputranto mengatakan, ULP ini adalah unit layanan paspor atau unit pemberian layanan paspor kepada masyarakat yang keenam. Setelah di BG Junction, ULP Wiyung, Ciputra World, LTSA Bendul Merisi, dan Sidoarjo.

"Ini adalah bentuk suatu upaya kami agar senantiasa selalu mendekatkan dan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Target disamping upaya memberikan peningkatan PNBP,yang kedua yaitu adalah bagian upaya mengurai agar pemohon tidak tertuju pada pelayanan kantor imigrasi yang berada di Waru," tuturnya.

Senada dengan Is Edy, Jaya Saputra, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim meyakini, didasari oleh keinginan pengabdian Ciputra untuk negara. Plus gayung bersambut dengan Is Edy yang memang hobinya membuat perubahan, terhadap pembangunan organisasi.

"Saya sangat responsif terhadap hal ini. Karena semata mata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Keistimewaannya untuk memecah kepadatan pemohon. Sebelum pandemi pemohon paspor banyak sekali. Salah satu tujuan ULP memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pendekatan," ujarnya.

"Bagi pemohon yang jauh sudah terpecah karena ada beberapa lokasi ULP yang dekat kesini bisa langsung kesini. Dengan pelayanan dan aplikasi yang sudah maju bahkan ada paspor online. Ini satu langkah terobosan yang bagus," sambungnya.

Sementara itu, Satoto Yacobus, Senior Manager Ciputra World menyatakan, pihaknya memang membuktikan bakti kepada negara dengan melengkapi ragam aktivitas yang ada di Mall Ciputra World.

"Pelayanan publik tidak hanya satu saja. Kami sudah ada Samsat Corner. Nanti menyusul Sim Corner. Ada aktivitas olahraga. Semua macam-macam aktivitas akan ada di sini. Kami tidak hanya memberikan ruangan. Tapi juga semua aktivitas kami sediakan. Ini kerja sama yang baik," tuturnya.

Nanti, lanjut Yacobus, Manajemen Mall pasti akan mempromosikan ULP secara berkelanjutan kepada penghuni apartemen dan pengunjung mall. Kalau perlu akan dikoordinir supaya bisa membuat paspor kolektif.

Pada kesempatan yang sama, Joko Surono Perwakilan Dirjen Imigrasi , Kasubdit PADB, mendukung setiap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Tempatnya nyaman. Kalau masyarakat buat paspor pasti senang. Sekaligus sambil jalan-jalan. Ini bagus," tuntasnya.