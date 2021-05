Subsidi Rp 10 Juta Setiap Pembelian Mobil Honda, Brio masih Menjadi Favorit

SURYA.co.id | SURABAYA - Perkembangan Pandemi Covid 19 yang menunjukkan angka melandai juga dibarengi dengan perkembangan positif penjualan otomotif di wilayah Jawa Timur.

Di diler Honda Surabaya Center misalnya pada periode Januari – Maret 2021, membukukan total penjualan yang cukup baik dengan total penjualan sebesar 2.580 unit di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

“Honda Brio tetap menjadi kontributor terbesar yaitu menyumbang 50,08% dari total penjualan atau sebesar1.292 unit,” jelas Wendy Miharja, Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center Honda, pada Ngabuburit Bersama Honda, Rabu (28/04/2021).

Selain itu Brio Satya terjual sebanyak 705 unit, sementara itu Honda Brio RS mencatat penjualan sebanyak 587 unit.

Kontributor ketiga yang mendongkrak penjualan Honda adalah Honda HR-V 1.5L membukukan penjualan sebanyak 570 unit dengan kontribusi sebesar 22,09% pada total penjualan.

Lalu Honda Mobilio mencatat penjualan sebesar 291 unit.

Sementara itu, Honda CRV membukukan penjualan sebanyak 165 unit dan Honda Jazz terjual sebanyak 130 unit.

Model lain juga berkontribusi terhadap penjualan, seperti Honda HR-V 1.8L mencatat penjualan sebesar 44 unit, Honda Civic Hatchback RS sebesar 34 unit dan Honda BR-V sebanyak 29 unit.

Sementara itu, Honda Accord meraih penjualan sebanyak 9 unit, Honda Civic telah terjual sebanyak 8 unit, Honda City terjual sebanyak 7 unit dan Honda Odyssey terjual sebanyak 1 unit.

Sementara itu menjelang Hari Raya Idul Fitri Diler mobil umumnya mulai berlomba untuk menggaet konsumen dengan beragam promo dan penawaran menarik.

Honda Surabaya Center (HSC) yang memberikan program spesial penjualan dan purna jual untuk konsumen selama Ramadan dan dalam menyambut lebaran 2021.

“Konsumen yang melakukan pembelian mobil Honda selama bulan April – Mei 2021 akan mendapatkan berbagai keuntungan melalui program “THR” Terima Hadiah Ramadan dari Honda,” tambah Ang Hoey Tiong, President Director Honda Surabaya Center.

Program ini juga didukung dengan kebijakan dari pemerintah yang turut mendorong tren positif bagi penjualan Honda.

Ia mencontohkan khusus untuk pembelian All New Honda Brio Satya, New Honda HR-V, New Honda Mobilio, New Honda BR-V, Honda CR-V, New Honda Civic Turbo, dan All New Honda Accord konsumen akan mendapatkan subsidi hingga Rp 10 juta.