KMDS Ajak Anak-anak Rayakan Hari Kartini: Kurangi Screen Time, Ambil Bukumu

SURYA.co.id | SURABAYA - Klinik Mata dr. Sjamsu (KMDS) merayakan hari Kartini bersama anak-anak.

Yaitu mengedukasi pasien khususnya anak-anak untuk mengurangi screen time atau waktu menatap layar baik ponsel, tablet, maupun televisi.

"Anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang diharapkan bisa mengurangi screen time dan mengganti dengan aktivitas membaca," kata Jeffri Juliarsa Narendra, Ph.D, Direktur Operasional KMDS, Rabu (28/4/2021) di sela kegiatan.

Perayaan tersebut bertema "Kurangi Screen Time, Ambil Bukumu”.

Alasannya seperti pepatah yang dari dulu dikenal yaitu buku adalah jendela dunia dan membaca merupakan kuncinya.

"Selain itu tidak kalah pentingnya adalah sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan mata anak," tambah Jeffri.

Penglihatan yang baik sangat dibutuhkan anak untuk perkembangan fisik, kognitif, dan sosialnya.

Pengelihatan pun tidak kalah penting dengan fungsi organ lainnya, Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata.

Antara lain mencukupi asupan gizi, perbanyak aktifitas fisik tanpa gadget dan tentunya cek mata rutin setiap 6 bulan sekali.

Menurut American of Pediatric, screen time perlu dibatasi kurang dari 2 jam per hari dan menurut Applied Scientific Journal (2020) ada hubungan antara lama penggunaan gadget dengan ketajaman pengelihatan jika menggunakan lebih atau sama dengan 2 jam per hari.