Paket Berbuka Berkah Ramadan di Deka Hotel Surabaya, Ada Nasi Gandul Khas Pati Jateng

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sajian masakan nusantara menjadi menu andalan berbuka puasa di Waroeng Pati Deka Hotel Jalan HR Muhammad.

Mengusung paket berbuka Berkah Ramadan, Waroeng Pati memberikan pilihan aneka menu nusantara yang bisa dinikmati saat berbuka.

Menu tradisional seperti nasi Gandul, nasi goreng kecombrang, mie goreng Jawa, rujak manis, gado gado, aneka penyetan, ayam bumbu rujak, sup sayur omahan, bubur tradisional, jajan tradisional serta aneka gorengan, menjadi sajian istimewa saat berbuka.

Untuk minumannya ada es putih dingin sirsak dengan isian kelapa, Nata de Coco dan telasih.

“Paket Berkah Ramadan, paket buka puasa hanya dengan Rp 108 Ribu makan sepuasnya atau all you can eat,” kata Putri Arianti Assistant Sales Manager Deka Hotel, Selasa (27/4/2021).

Aneka menu yang menggugah selera ini kata Putri diajikan hingga tanggal 12 Mei 2021.

Baca juga: Gandeng UMKM Jawa Timur, Jaringan Hotel Accor di Jawa Timur Tawarkan Rediscover Indonesia

Baca juga: Cegah Pemudik Datang, Polisi Dirikan Posko Penyekatan di Perbatasan Madiun - Nganjuk

Nasi Gandul menjadi kekhasan di Waroeng Pati, karena memang masakan khas Kota Pati, Jawa Tengah.

Pengunjung bisa langsung memesan, karena berada di depan pintu masuk Waroeng Pati.

Konon nasi gandul dijajakan dengan dipikul dari situlah dijuluki ‘nasi gandul’.

Nasi gandul adalah nasi putih dengan lauk empal atau daging sapi di bacem, kemudian diguyur kuah santan gurih.

“Selain itu ada live nasi goreng kecombrang pilihan makan pun bisa di luar maupun di dalam ruangan,” imbuh Putri.

Untuk kenyamanan bersama para tamu tak perlu khawatir, karena pihak hotel menerapkan protokol kesehatan ketat. Sehingga dijamin keamanan baik pengunjung maupun staf hotel.