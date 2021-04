Lirik dan Chord Lagu Gugur Bunga - Ciptaan Ismail Marzuki, Telah Gugur Pahlawanku

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki.

Lagu Gugur Bunga merupakan lagu yang mengungkapkan kesedihan akan kepergian pahlawan bangsa.

Langsung saja berikut chord dan lirik lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki selengkapnya.

Am F

Betapa hatiku takkan pilu

Dm Am

Telah gugur pahlawanku

Dm

Betapa hatiku takkan sedih

G C

Hamba ditinggal sendiri

Am F

Siapakah kini plipur lara

Dm Am

Nan setia dan perwira

Dm

Siapakah kini pahlawan hati

G C

Pembela bangsa sejati

Chorus:

G C

Telah gugur pahlawanku

Dm C

Tunai sudah janji bakti

G C

Gugur satu tumbuh sribu

Dm C

Tanah air jaya sakti

Verse:

Am F

Gugur bungaku di taman hati

Dm Am

Di hari baan pertiwi

Dm

Harum semerbak menambahkan sari

G C

Tanah air jaya sakti