Chord dan Lirik Lagu Sampai Jumpa - Endank Soekamti yang Viral di TikTok, Datang Akan Pergi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Datang Akan Pergi yang dipopulerkan oleh Endank Soekamti.

Lagu Datang Akan Pergi memiliki judul asli Sampai Jumpa. Lagu ini menceritakan tentang perpisahan.

Langsung saja berikut chord dan lirik lagu Sampai Jumpa - Endank Soekamti selengkapnya.

Intro : C Am C Am

Dm G Dm G

C Am

datang akan pergi

Dm G

lewat kan berlalu

Em Am

ada kan tiada

Dm G

bertemu akan berpisah

C Am

awal kan berakhir

Dm G

terbit kan tenggelam

Em Am

pasang akan surut

Dm G

bertemu akan berpisah..

Reff:

C Bm

hei sampai jumpa di lain hari

Bb

untuk kita bertemu lagi

A

ku relakan dirimu pergi

Dm C#

meskipun ku tak siap untuk merindu

F/C

ku tak siap tanpa dirimu

G

ku harap terbaik untukmu..

C Am C Am

dudu dudu..dudu dudu

Dm G Dm G

dudu dudu..dudu dudu

==Ulang dari awal - Reff

Int. C Dm C

C Dm C

==Kembali ke : Reff

C Am C Am

dudu dudu..dudu dudu

Dm G Dm G C

dudu dudu..dudu dudu