Chord dan Lirik Lagu Salahkah Kita - Robin Hood feat Asmirandah yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Salahkah Kita - Robin Hood feat Asmirandah.

Lagu Salahkah Kita - Robin Hood feat Asmirandah dirilis pada 2009 lalu dan kembali viral di TikTok belakangan ini.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Salahkah Kita - Robin Hood feat Asmirandah selengkapnya.

Bm F#m G A D

Bila waktu terus memanggil

Em F# F#-Bm

Agar dua hati dapat menyatu

Bm F#m G A D

Bukan aku tak ingin cinta

Em F# A G

Tapi aku takut menyakitimu

Dm Gm C

Dan kini aku jauh darimu

Am A# Gm A (B)

Ada yang hilang dari hatiku

[Chorus 1]

Em Am D G

Cinta tak dapat ditebak apa maunya hati

C Am B

Salahkah kita

Bm F#m G A D

Bukan maksud menduakanmu

Em F# F#-Bm

Aku tak ingin mendustai hati

Bm F#m G A D

Aku juga mencintaimu

Em F# A G

Ku menjauh hanya untuk berfikir

Dm Gm C

Dan kini aku jauh darimu

Am A# Gm A

Ada yang hilang dari hatiku

Dm Gm C

Letih memandang wajah hari

Am A# Gm A (B)

Yang memanduku tuk mencarimu

[Chorus 2]

Em Am D G

Cinta tak dapat ditebak apa maunya hati

C Am B Salahkah kita

Em Am D G

Hanya tak bisa dustai hati untuk mencinta

C Am B

Salahkah kita

[Interlude] Gm F D# Dm-Cm A#-F D-F#

Simak chord dan lirik lagu lainnya di Surya.co.id