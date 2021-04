Apresiasi Lomba Hafalan Juz-Amma Anak, Dandim 0829 Bangkalan Sebut Cara Persiapkan Generasi Islami

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Komandan Kodim (Dandim) 0829 Bangkalan, Letkol Kav Ari Setyawan Wibowo memberi apresiasi atas kegiatan lomba Hafalan Juz-Amma usia anak di Pondok Yatim dan Masakin Baiturrahman, Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan.

Saat menutup lomba, Minggu (25/4/2021) sore, dandim menilai lomba itu adalah cara membentuk generasi bangsa yang Islami.

Sebelumnya, Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron melalui Wakil Bupati Drs Mohni membuka gelar lomba Hafalan Al-Quran, Sabtu (24/4/2021) pagi.

Terdata sebanyak 89 peserta yang telah dibagi dalam beberapa kelompok usia; Kategori A kelompok usaia 7-9 tahun, Kategori B kelompok usia 10-12 tahun, dan Kategori C kelompok usia 13-15 tahun.

Setiap peserta diwajibkan menghafal dua surah wajib dan lima surah pilihan. Untuk Kategori A wajib menghafal Surah Al Kaafiruun (190) 6 ayat dan Al Lahab (111) 5 ayat, peserta Kategori B wajib menghafal Surah At Ta Katsur (120), 8 ayat dan At Dhuha (93), 11 ayat, dan Kategori C wajib menghafal Surah Al A’la (87), 19 ayat dan At Bayyinah (98), 8 ayat.

Panitia menjaring sebanyak tiga terbaik pada masing-masing kategori. Penilaian juri didasarkan atas kualitas hafalan, tajuid, dan penampilan atau kesopanan para peserta.

Ari mengungkapkan, lomba Hafalan Juz-Amma merupakan salah satu kegiatan positif sebagai upaya mempersiapkan dan membentuk generasi-generasi muda Muslim melalui menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran.

“Kita sudah mempersiapkan genarasi bangsa yang islami, generasi yang mempunyai kharakter dan moral baik,” ungkap Ari.

Ari berharap, kegiatan ini dapat kembali dilakukan di tahun-tahun berikutnya, lebih ditingkatkan sebagai program kegiatan tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten.

“Selamat bagi para pemenang, bagi yang belum berhasil jangan berkecil hati karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda,” pungkasnya. ****