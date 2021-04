Chord Allah Allah Aghisna - Nazwa Maulidia Kunci Am, Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah

SURYA.CO.ID - Berikut chord Allah Allah Aghisna yang dipopulerkan oleh Nazwa Maulidia dengan kunci Am.

Sekedar info, lagu Allah Allah Aghisna merupakan shalawat yang viral di media sosial belakangan ini.

Langsung saja, berikut chord Allah Allah Aghisna selengkapnya.

Capo di fret 2

[Intro] Am G F Em

Am G

Allah Allah aghisna ya Rasulallah

F G Am

ya adhimal jah ‘alaika sholawatullah

Am G

Abdun bil bab yartaji latsmal a’tab

F G Am

Jud bil jawab marhaban qod qobalna..

[Reff]

Am A Dm

Antal ma'ruf bil juudi muqhrid dhuyuf

G F Am

Inni malhuf aghisni bihaqqillah..

Am A Dm

Antal ma’ruf bil juudi mughrid dhuyuf

G F Am

Inni malhuf aghisni bihaqqillah..

Dm A C

Antal habibul a’dhom sirrul mujib

G Am

Hasya yakhib man ladza birosulillah

Dm A C

Antal habibul a’dhom sirrul mujib

G Am

Hasya yakhib man ladza birosulillah..

[Int] Am G F Em

Am

