Ertiga Mendominasi Penjualan Suzuki di Masa Pandemi, Imbas Penghapusan Pajak Mobil Baru

Diler Suzuki mobil PT UMC hadir di road to IIMS di Chameleon Hall Tunjungan Plaza (TP) Surabaya, Kamis (22/4/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Suzuki Ertiga masih menjadi andalan bagi diler penjualan mobil Suzuki di Jawa Timur.

Salah satu dealer penjualan mobil Suzuki di Jatim, PT United Motors Centre (UMC) saat ini kewalahan menerima pesanan.

Peningkatan permintaan itu juga imbas dari kebijakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru.

“Kita ada peningkatan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan), khususnya untuk Suzuki Ertiga.

Peningkatannya hingga 275%. Secara unit sebanyak 256 unit.

Selain itu pemesanan Suzuki XL7 juga naik. Kenaikannya mencapai 120%,” jelas Director of Sales and Marketing UMC, Fredy Teguh di sela pameran Road to Indonesia International Motor Show (IIMS) di Chameleon Hall Tunjungan Plaza (TP), Kamis (22/4/2021).

Menurutnya kebijakan penghapusan PPnBM, harga Suzuki Ertiga dan XL7 mengalami penurunan antara Rp13 juta hingga Rp 14 juta.

Harga tersebut belum termasuk diskon khusus yang juga akan diberikan oleh pihak dealer.

Tingginya pemesanan itu menyebabkan pembeli harus rela bersabar menunggu mobilnya hingga dua bulan. Lamanya inden ini disebabkan pabrikan tidak siap menerima pemesanan yang cukup besar.

Kondisi itu tidak hanya dialami oleh Suzuki.

“Kan kebijakan penghapusan PPnBM ini terkesan mendadak, jadi kami belum siap,” imbuhnya.

UMC sendiri selama pameran Road to IIMS ini, menargetkan bisa mendapatkan tambahan 50 SPK.

“Dari jumlah itu, kemungkinan besar di kontribusi dari Suzuki Ertiga,” pungkasnya.