Tetap Cantik Selama Ramadan, Artis Senior Ayu Dyah Pasha Jalani 3 Tips Ini

Webinar bersama Goldmart bertajuk "The Beauty of Ramadhan Victory" yang diisi oleh artis senior Ayu Dyah Pasha.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menjaga kecantikan menjadi satu hal yang penting bagi artis senior Ayu Dyah Pasha. Hal itu pun tetap ia lakukan meski dalam keadaan puasa. Tentu saja dengan trik-trik andalan yang dia miliki.

Ayu Dyah Pasha berkesempatan membagikan trik tersebut dalam webinar bersama Goldmart bertajuk "The Beauty of Ramadhan Victory" yang digelar beberapa waktu lalu.

Dia menceritakan, menjalani puasa Ramadan di tengah pandemi memiliki challenge yang lebih besar. Itu dikarenakan asupan nutrisi yang harus dipenuhi pun harus lebih besar daripada hari biasanya.

"Belum lagi kita harus menghadapi masalah kulit kering selama puasa karena kurangnya cairan juga cuaca yang panas," terang Ayu.

Meski begitu, berpuasa menjadi kegiatan yang paling disukai Ayu. Selain untuk menjalankan ibadah, manfaat yang didapat saat berpuasa sudah banyak dirasakan olehnya.

"Dari beberapa literatur yang pernah saya baca dan pengalaman pribadi, puasa dapat meningkatkan imun, menjaga berat badan, melawan infeksi, menjaga kadar glukosa darah, menurunkan resistensi insulin, dan masih banyak lagi," tuturnya.

Maka dari itu, untuk dapat menyimbangkan antara kesehatan dan kecantikan selama menjalani puasa Ramadan, Ayu membagikan tiga tips yang biasa dilakukan.

Pertama, memperhatikan asupan makanan. Menurutnya, ini sangat penting karena yang membentuk kesehatan diri kita sebagian besar dari makanan.

"You are what you eat. Saya juga nggak selalu patuh. Ada hari di mana saya cheating, tapi tetap dalam porsi yang tepat dan seimbang," tegas Ayu.

Kedua adalah membiasakan diri makan kurma saat berbuka puasa. Ayu mengaku terbiasa mengikuti kebiasaan Rasul saat berbuka puasa yakni, memakan tiga buah kurma.

"Kurma mengandung banyak sekali nutrisi seperti, karbohidrat, kalium, magnesium, dan serat. Semua itu dibutuhkan tubuh tak hanya saat berpuasa saja," jelasnya.

Terakhir adalah rutin melakukan olahraga meski sedang berpuasa. Paling sedikit 30 menit jalan kaki.

"Nggak perlu yang berat, olahraga ringan saja yang penting rutin. Karena olahraga dapat meningkatkan produksi endorfin dan hormon serotonin," tutup Ayu.