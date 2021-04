Prediksi Skor Tottenham vs Southampton: Mulai Jam 00.00 WIB, Laga Perdana Spurs Tanpa Mourinho

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak Prediksi Skor Tottenham vs Southampton berikut ini, Spurs jalani laga perdana tanpa Jose Mourinho, Rabu (21/4/2021).

Tottenham Hotspurs bakal menjamu Southampton pada lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hostpurs Stadium malam ini.

Laga kali ini bakal beda untuk Spurs.

Baca juga: Ketua PSSI Nyatakan Liga 1 Bergulir 3 Juli 2021: Itu Waktu yang Tepat Sampai Maret 2022

Baca juga: Jadwal Playoff MPL Season 7: Dimulai 30 April 2021, Onic dan EVOS Legends di Upper Bracket

Pasalnya, The Lilywhites baru saja berpisah dengan pelatih berjuluk The Special One yaitu Jose Mourinho.

Perpisahan tersebut terjadi pada Selasa (18/4/2021) waktu setempat.

Sebagai gantinya, Tottenham telah menunjuk Ryan Mason untuk menjadi pengganti.

Untuk diketahui Ryan Mason merupakan mantan pemain muda Tottenham Hotspurs.

Pria berusia 29 tahun ini harus pensiun dini sebagai pemain akibat cedera parah yang ia alami pada 2016 silam.

“Bukan rahasia lagi saya mencintai klub ini. Setelah menghabiskan 20 dari 29 tahun usia saya di sini, Spurs ada di hati saya, di darah saya,” kata Ryan Mason seperti dilansir BBC.