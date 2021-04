Berita Persebaya Populer Hari Ini: Tarif GBT Rp 440 Juta Per Hari & Rencana Pelatih Tambah Kiper

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut Berita Persebaya Populer hari ini, Rabu (21/4/2021) yang telah Surya.co.id rangkum untuk Anda.

Berita pertama terkait melonjaknya tarif sewa Gelora Bung Tomo (GBT) untuk Persebaya Surabaya yang mencapai Rp 440 juta.

Sementara itu berita lainnya yaitu keinginan pelatih untuk menambah kiper magang baru di skuat Bajul Ijo.

Berikut selengkapnya.

1. Sewa GBT Rpp 440 Juta Per Hari, DPRD Perjuangkan Dispensasi untuk Persebaya

Seorang YouTuber merekam video di area Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Benowo, Pakal, Kota Surabaya, untuk konten channel YouTube miliknya. (tribun jatim/luhur pambudi)

Raperda mengenai besaran sewa Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya yang direncanakan sekitar Rp 444 juta per hari, disoroti DPRD Surabaya.

Ketua Pansus Raperda Retribusi Kekayaan Daerah, Mahfudz bahkan menegaskan siap menghadang regulasi yang di dalamnya mengatur besaran sewa hampir setengah miliar tersebut.

Mahfudz menilai sewa Rp 444 juta itu memberatkan. Apalagi Persebaya selaku penyewa selama ini sudah menyatakan keberatan.

Besaran nilai sewa itu berlipat dari sebelumnya Rp 70 juta per hari. "Kenapa (sewa) satuannya per hari. Bukan per jam?" ujar Mahfudz, Selasa (20/4/2021).