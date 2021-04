Duo Jagoan BMW The New 5 Seharga Rp 1,4 Miliar Meluncur di Pasar Surabaya, Voucer Bensin Rp 20 Juta

SURYA.co.id | SURABAYA - Pecinta dan loyalis BMW di Surabaya kini bisa melihat secara langsung The New 530i Opulence dan The New 520i M Sport edisi paling anyar di BMW Astra Surabaya.

Kedua jagoan baru dari BMW ini dikenalkan di Surabaya, Senin (19/04/2021) setelah sebelumnya dilaunching pertama kalinya pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

New BMW 530i Opulence ini dibekali dengan desain eksterior dan interior yang lebih mewah dan detail dengan teknologi terkini.

Koleksi sedan sporty terbaru dari BMW ini juga sudah dirakit di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Jakarta.

New BMW 530i Opulence diperuntukkan bagi konsumen yang menyukai sisi kemewahan sedan eksekutif dengan nuansa premium pada bagian interiornya.

Buat yang penasaran mobil ini sudah ada di BMW Astra HR Muhamad Surabaya.

“BMW Astra juga menghadirkan BMW Seri 5 terbaru di BMW Astra Surabaya agar masyarakat Jawa Timur juga dapat secara langsung melihat dan merasakan sensasi berkendara yang lebih dinamis dengan nuansa premium,” kata Yopy Antonio Kepala Cabang BMW Astra Surabaya.

Pada New BMW 530i Opulence hadir dengan luxury line yang terdiri dari paket eksterior garis chrome yang halus.

Di Surabaya New BMW 530i Opulence ditawarkan dengan harga Rp1.462.000.000,00 on-the-road Surabaya.

Dan new BMW 520i M Sport ditawarkan dengan harga Rp1.269.000.000,00 on-the-road Surabaya

Yang menarik pada sesi ini yakni periode 16-25 April 2021, BMW Astra memberikan penawaran menarik, seperti perpanjangan garansi menjadi hingga 5 tahun, voucer bensin hingga Rp20 juta.

Kemudian hadiah langsung iPhone 12, Apple Watch, Galazy Z Fold 2, dan penawaran harga terbaik untuk trade-in dari BMW Astra Used Car.