Nathalie Holscher Hapus Semua Foto Bareng Sule, Curhat Pilu dan Unggahan Putri Delina Jadi Sorotan

SURYA.CO.ID - Nathalie Holscher tiba-tiba menghapus semua foto bareng suaminya, Sule dari akun Instagram pribadinya.

Sontak curhat pilu dan unggahan anak Sule, Putri Delina menjadi sorotan. Ada apa?

Nathalie Holscher yang kerap mengunggah momen bersama Sule, tiba-tiba menghentikan kebiasaan itu.

Sosok Panji Komara (tengah) asisten Sule dan Nathalie Holscher (Instagram @ferdinand_sule dan YouTube Sunnah Official)

Anehnya, Nathalie Holscher justru menghapus semua potret kebersamaan dengan Sule.

Padahal foto dan video Sule dalam konten TikTok hingga aktivitas sehari-hari terhias rapi dalam akun Instagram @nathalieholscher.

Kini, akun Instagram Nathalie Holscher hanya tersisa 57 foto, sebagian besar merupakan potretnya sendiri.

Kendati demikian, foto-foto anak keempat Sule dari pernikahannya dengan mendiang Lina Jubaedah, Ferdy Ardiansyah, masih ada di akun Instagram Nathalie Holscher.

Sebelum itu, mantan DJ ini sempat memamerkan foto saat sedang menangis.

Ia menyematkan tulisan, "kuat".

Unggahan Nathalie Holscher (instagram)

Sementara dari unggahan Instagram Story selanjutnya, Nathalie Holscher menyematkan tulisan, "enough is enough, i'm done!"