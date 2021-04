Dishub Surabaya Target BTS Mulai Mengaspal Akhir Tahun, Pembuatan Ratusan Halte Terus Dikebut

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengebut persiapan pengoperasian Buy The Service (BTS). Ditargetkan, layanan transportasi ini bisa beroperasi akhir tahun.

Program ini berasal dari bantuan operasional angkutan perkotaan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini. Diharapkan, BTS bisa mulai mengaspal pada akhir tahun ini.

"Layanan BTS di Kota Surabaya diperkirakan beroperasi pada akhir tahun 2021," kata Kepala Dishub Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Kamis (15/4/2021).

BTS diharapkan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum yang akan sekaligus meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Juga mendidik masyarakat untuk berpindah menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Sejumlah persiapan dikebut Dishub Surabaya. Di antaranya, dengan menyiapkan 347 halte yang akan terbagi di 6 rute. Pemkot Surabaya juga menyiapkan prasarana pendukung.

"Di antaranya, berupa halte, bus stop, rambu, marka, manajemen, serta rekayasa lalu lintas," kata Irvan.

Rencananya, proyek ini akan melayani enam rute. Rute Terminal Purabaya – Kenjeran Park via Merr menjadi rute terjauh dengan jarak 51 km.

Kemudian, rute Terminal Purabaya – Tanjung Perak via Darmo (44 Km), Raya Lidah Wetan – Karang Menjangan - ITS (46 Km), dan Gelora Bung Tomo – Unesa Lidah Wetan – Mastrip (49 Km). Serta, Terminal Benowo – Tunjungan (43 Km) dan Terminal Purabaya – Unair Kampus C (43 Km).

Kebutuhan bus akan disumbang oleh Kementerian Perhubungan. Terbaru, jumlah bantuan tersebut mencapai 126 bus.

"Pada Bulan Maret 2021, Kemenhub RI melakukan pemilihan operator dan penyiapan bus yang terdiri dari bus besar low deck bertenaga diesel atau listrik," kata Irvan.