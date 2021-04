Selama Ramadan, Jam Kerja ASN Pemkot Blitar Dikurangi 5 Jam per Minggu

SURYA.CO.ID, BLITAR - Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar dipangkas lima jam per minggu selama Ramadan 2021.

Di luar Ramadan, para ASN di lingkungan Pemkot Blitar bekerja selama 37,5 jam per minggu.

Selama Ramadan ini, para ASN hanya bekerja selama 32,5 jam per minggu.

"Selama Ramadan, jam kerja ASN yang semula 37,5 jam per minggu berkurang menjadi 32,5 jam per minggu. Jam kerjanya dikurangi lima jam per minggu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto, Rabu (14/4/2021).

Suyoto mengatakan, pemangkasan jam kerja para ASN itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Menpan RB menerbitkan SE Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Ramadan 1441 Hijriah Bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Kami juga sudah membuat surat edaran soal pengurangan jam kerja ASN dan diberikan ke masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," ujar Suyoto.

Dikatakannya, untuk para ASN yang lima hari kerja masuk mulai pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB pada Senin sampai Kamis.

Kecuali pada Jumat, para ASN pulang pukul 14.30 WIB, karena waktu istirahatnya bertambah untuk melaksanakan salat Jumat.

Suyoto meminta para ASN tetap disiplin masuk dan pulang kerja tepat waktu selama Ramadan 2021.

"Meski puasa, kami berharap kinerja para ASN tetap maksimal dan disiplin," katanya.