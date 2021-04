Rakor Evaluasi Pemprov Jatim, Penanganan Covid-19 di Kabupaten Nganjuk Sudah Berjalan Baik

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Penanganan covid-19 di Kabupaten Nganjuk dinilai sudah berjalan dengan baik.

Hal itu diketahui dalam evaluasi penanganan covid-19 yang digelar secara virtual bersama Pemprov Jatim, Selasa (13/4/2021).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, M Yasin mengatakan, terkait upaya yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Nganjuk terus dilakukan dan berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, per tanggal 12 April 2021 tingkat kesembuhan dari covid-19 mencapai 89,55 persen. Sedangkan tingkat kematian sebesar 8,67 peren, dan total komulatif kasus covid-19 mencapai 3.505 kasus,” kata M Yasin yang juga Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nganjuk.

Dijelaskan M Yasin, ada beberapa strategi jitu yang diterapkan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk.

Di antaranya pemberlakuan jam malam, kemudian pemadaman lampu penerangan jalan ketika memasuki pukul 22.00 wib.

Dan upaya tersebut merupakan komitmen Pemkab Nganjuk menyukseskan PPKM Mikro.

Dalam pelaksanaan PPKM Mikro, menurut M Yasin, telah melibatkan semua pihak dan didukung semua kalangan sebagai upaya bersama untuk menurunkan serta memutus penyebaran COVID-19.

Ini karena PPKM Mikro tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi pemerintah daerah bersama TNI, Polri yang juga didukung oleh masyarakat.

"Dengan kerjasama semuanya dalam PPKM Mikro tersebut laju penyebaran virus corona di Kabupaten Nganjuk saat ini bisa diperlambat," tutur M Yasin.

Sementara dalam rakor evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro digelar Pemprov Jatim tersebut dipimpin langsung Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono.

Rakor evaluasi tersebut diikuti oleh Kepala Daerah atau Satgas Penanganan covid-19 di Jawa Timur.

Rakor tersebut sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 07/2021, Keputusan Gubernur Jatim No 188/148/KPTS/013/2021 dan Surat Edaran (SE) Bupati No 440/175/438.1.1.3/2021.

