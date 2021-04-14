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Prediksi Skor Dortmund vs Man City: Live Jam 02.00 WIB, Erling Haaland Cs Masih Punya Harapan

Prediksi Skor Dortmund vs Man City di putaran kedua perempat final Liga Champions, Haaland cs berbekal satu gol tandang. 

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Twitter: Haaland
Erling Haaland bakal diuji Man City untuk membawa timnya lolos ke semifinal Liga Champions, Kamis (15/4/2021) 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Prediksi Skor Dortmund vs Man City di putaran kedua perempat final Liga Champions, Haaland cs berbekal satu gol tandang. 

Dortmund bakal menjamu raksasa asal Inggris, Man City di Signal Iduna Park pada Kamis (15/4/2021) dini hari nanti.

Di pertemuan pertama yang diselenggarakan di Etihad Stadium, Borussia Dortmund harus mengakui superioritas Manchester City dengan skor tipis 2-1.

Dua gol milik Manchester City dicetak oleh Kevin De Bruyne (19') dan Phil Foden (90').

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Sementara satu gol balasan dicetak oleh Marco Reus (84').

1 gol tandang ini bakal menjadi bekal besar Dortmund untuk menatap laga Liga Champions dini hari nanti.

Haaland Cs hanya perlu menaklukkan Manchester City dengan skor 1-0, atau menang dengan selisih 2 gol.

Jelang pertandingan melawan Manchester City, pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic menyatakan bahwa timnya percaya bakal mampu lolos ke babak semifinal.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kami mampu berkompetisi melawan tim-tim besar Eropa dengan menumbangkan salah satunya."

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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Iksan Fauzi
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