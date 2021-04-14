Liga Champions
Prediksi Skor Dortmund vs Man City: Live Jam 02.00 WIB, Erling Haaland Cs Masih Punya Harapan
Prediksi Skor Dortmund vs Man City di putaran kedua perempat final Liga Champions, Haaland cs berbekal satu gol tandang.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id, - Prediksi Skor Dortmund vs Man City di putaran kedua perempat final Liga Champions, Haaland cs berbekal satu gol tandang.
Dortmund bakal menjamu raksasa asal Inggris, Man City di Signal Iduna Park pada Kamis (15/4/2021) dini hari nanti.
Di pertemuan pertama yang diselenggarakan di Etihad Stadium, Borussia Dortmund harus mengakui superioritas Manchester City dengan skor tipis 2-1.
Dua gol milik Manchester City dicetak oleh Kevin De Bruyne (19') dan Phil Foden (90').
Baca juga: Prediksi Skor Liverpool vs Real Madrid: LIVE Jam 02:00 WIB, The Reds Kejar Defisit Dua Gol
Baca juga: Hasil Skor PSG vs Bayern: 0-1, Gol Choupo Moting Tak Cukup Bawa Bavaria ke Semifinal Liga Champions
Sementara satu gol balasan dicetak oleh Marco Reus (84').
1 gol tandang ini bakal menjadi bekal besar Dortmund untuk menatap laga Liga Champions dini hari nanti.
Haaland Cs hanya perlu menaklukkan Manchester City dengan skor 1-0, atau menang dengan selisih 2 gol.
Jelang pertandingan melawan Manchester City, pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic menyatakan bahwa timnya percaya bakal mampu lolos ke babak semifinal.
"Kami ingin menunjukkan bahwa kami mampu berkompetisi melawan tim-tim besar Eropa dengan menumbangkan salah satunya."
Skor Dortmund vs Man City
Prediksi Skor Dortmund vs Man City
Dortmund vs Man City
Liga Champions
Link Live Streaming Liga Champions
vidio.com
Link Live Streaming Dortmund vs Man City
Borussia Dortmund
Manchester City
Haaland
Pep Guardiola
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Abdullah Faqih
|Prediksi Skor Liverpool vs Real Madrid: LIVE Jam 02:00 WIB, The Reds Kejar Defisit Dua Gol
|Hasil Skor Chelsea vs Porto 0-1: Meski Kalah, The Blues Amankan Tiket Semifinal Liga Champions
|Hasil Skor PSG vs Bayern: 0-1, Gol Choupo Moting Tak Cukup Bawa Bavaria ke Semifinal Liga Champions
|LIVE SCTV Susunan Pemain PSG vs Bayern Munchen: Kylian Mbappe Starter, Bavaria Tanpa Lewandowski
|Jadwal Live Streaming Liga Champions PSG vs Bayern Muenchen di SCTV dan Prediksi Skor