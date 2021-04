Pertamina Prediksi Konsumsi Gasoline dan Elpiji Ada Kenaikan Segini pada Ramadan dan Idul Fitri 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Manager (MOR) Jatim Bali Nusa Tenggara di masa Ramadan dan Lebaran 2021 ini memprediksi kenaikan konsumsi gasoline dan LPG masing-masing 8,1 persen dan 7 persen.

"Konsumsi harian bahan bakar minyak (BBM) jenis Gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo) selama Ramadan dan Idul Fitri 2021 diperkirakan naik sebesar 8,1 persen menjadi 16.700 Kilo Liter (KL)," jelas Deden Mochamad Idhani, Unit Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Region Jatim, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Rabu (14/4/2021).

Sedangkan produk Gasoil (Solar, Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex) diperkirakan turun 0,9 persen menjadi 6.560 KL per hari. Karena memang ada pembatasan kendaraan besar yang hanya khusus mengangkut sembako dan BBM.

Sedangkan untuk konsumsi LPG, Deden menyebutkan, pihaknya memprediksi konsumsi harian diperkirakan naik 7 persen atau menjadi sebanyak 5.740 MT (metrik ton) di wilayah Jatimbalinus.

"Mengingat banyak orang yang berada di rumah selama Ramadan dan Idul Fitri yang membuat kegiatan memasak di rumah tangga meningkat," ujar Deden.

Selama triwulan I 2021, Pertamina mencatat penyaluran BBM jenis Gasoline sebesar 1.390.180 KL. Sedangkan BBM jenis Gasoil sebesar 596.380 KL, dan LPG sebesar 413.760 Metrik Ton (MT).

Pada BBM jenis Gasoline, Pertamina mencatat konsumsi tertinggi pada produk Pertalite dengan total konsumsi di Jatimbalinus sebesar 1.004.035 KL.

Diikuti produk Pertamax dengan total konsumsi pada periode yang sama sebesar 217.755 KL.

Pada BBM jenis Gasoil, Pertamina mencatat produk Dexlite sebesar 12.465 KL. Sedangkan untuk produk Pertamina Dex, tercatat total konsumsi sebesar 8.890 KL.

Rata-rata konsumsi per hari untuk Dexlite tercatat sebesar 138 KL per hari. Sedangkan Pertamina Dex sebesar 98 KL per hari.