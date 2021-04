Lebih Nyaman, PO Bagong Siapkan 42 Unit Bus Besar Baru, Surabaya - Tulungagung Cukup Rp 25.000

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bagong Transport sedang menyiapkan 42 unit armada baru bus Bagong untuk rute Tulungagung-Surabaya. Semua unit bus lama ukuran tanggung akan diganti dengan unit baru.

"Secepatnya akan kami remajakan armada kami. Bus tanggung akan kami ganti semua dengan bus besar yang makin empuk.

Semua demi kenyamanan dan layanan terbaik untuk penumpang," ucap Bos Bagong Hari Susilo, Rabu (14/4/2021).

Meski nantinya tempat duduk makin empuk dan longgar, Hari menjamin tetap tarif lama.

Dengan trayek via Tol Kertosono-Waru Gunung, tarif Tulungagung-Surabaya cukup murah, Rp 25.000.

Bagong ingin menjadi pelopor transportasi umum yang nyaman dengan tiket sangat terjangkau.

Hari menyebut saat ini unit bus baru itu sudah berada di garasi PO Bagong di Kepanjen, Kabupaten Malang.

"Bus lama kami sebenarnya masih baru. Baru setahunan. Tapi kami ingin memberi kenyamanan lebih mengganti dengan bus besar," ujar Hari.

Selama ini, Bus Bagong menjadi pelopor bus AC tarif biasa dengan trayek via tol. Selain memelopori tarif murah via tol rute Tulungagung, Bagong lebih dulu sukses menjalankan trayek Blitar-Surabaya (Pare) via tol.

Hari menjelaskan, selain melayani via tol Bagong juga melayani penumpang non-tol.

Sebab penumpang Jombang, Mojoagung, Mojokerto, Krian, juga perlu dilayani.

Dalam peremajaan 42 unit Bus Bagong besar baru itu sebanyak 22 unit akan dioperasikan trayek nontol atau jalur Tulungagung-Kediri-Kertosono-Jombang-Mojokerto-Krian.

Sisanya 20 unit trayek trayek tol, Tulungagung-Kediri-Kertosono-Tol Warugunung (Surabaya).

"Kalau trayek tol jarak tempuh Surabaya-Tulungagung cukup 3,5 jam," kata Hari.