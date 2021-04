Harga Daging Ayam Lebihi HET, Disperindag Jatim Prediksi Melandai di Pekan Kedua Ramadhan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kenaikan komoditas kebutuhan di awal bulan puasa Ramadhan 1442 Hijriyah akhirnya menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Jawa Timur. Dengan kenaikan harga yang sampai 11 persen atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Disperindag berjanji akan melakukan penanganan.

Seperti diketahui, harga daging ayam di pasaran Jawa Timur naik 11 persen dari HET. Di mana harga daging ayam di Jatim saat ini Rp 39.000 per KG, padahal HET daging adalah Rp 35.000 per KG.

Kepala Disperindag Jatim, Drajat Irawan mengatakan, gejolak harga daging ayam memang tampak di awal bulan puasa ini. Berdasarkan analisa dengan lintas sektor, melonjaknya harga daging ayam adalah karena dampak beberapa faktor.

Pertama karena serangan penyakit dan kedua adalah dampak kebijakan penurunan telur yang ditetaskan akibat adanya oversupply yang dilakukan pada Maret. Sehingga adanya penurunan jumlah daging ayam padahal permintaan daging ayam melonjak karena megengan.

“Jadi masalahnya ada di hulu. Maka kemarin saya berkoordinasi dengan Dinas Peternakan. Ternyata ada serangan penyakit karena curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir. Kedua, ada penurunan produksi anak ayam 20 persen. Itu dampak pengendalian oversupply pada Maret lalu, jadi ayam potongnya berkurang,” kata Drajat, Rabu (14/4/2021).

Karena itulah Disperindag Jatim melakukan langkah-langkah untuk penanggulangan. Di antaranya melakukan langkah-langkah koordinasi dengan produsen daging ayam dan dinas terkait. Drajat akan mengkomunikasikan agar kebijakan pengurangan telur yang ditetaskan bisa ditinjau ulang.

“Diperkirakan pertengahan puasa harga daging ayam akan kembali normal. Insya Allah suplainya sudah seimbang dengan permintaan,” tegas Drajat.

Lebih lanjut, Drajat menegaskan bahwa selain daging ayam, komoditas lainnya tidak ada gejolak. Ditegaskan Drajat, semua harganya normal dan stabil. Misalnya beras premium harganya masih Rp 11.300 per KG, beras medium Rp 9.500 per KG, kemudian daging sapi Rp 109.000 per KG. ****