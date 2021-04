Lirik dan Chord Lagu Terangkanlah - Opick, Terangkanlah Terangkanlah Jiwa yang Berkabut

Penulis: Arum | Editor: Adrianus

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Terangkanlah yang dipopulerkan oleh penyanyi religi Opick.

Lagu Terangkanlah cocok didengarkan di bulan suci Ramadan sebagai pengingat akan kesalahan yang dilakukan selama hidup.

Intro : Am..Am..

*)

Am

terangkanlah..

E

terangkanlah..

E

jiwa yang berkabut

Am

langkah penuh dosa



Am E

bila masa tlah tiada..

E

kereta kencana

Am

datang tiba-tiba..

#)

Dm Am

airmata..dalam duka..

Dm Am

tak merubah ceritanya

Dm Am

hanya hening..dan berjuta tanya

E Am

dalam resah dalam pasrah..

**)

Am

terangkanlah..

E

terangkanlah..

E

hati yang mengeluh

Am

saat hilang arah

Am

detik waktu

E

yang memburu

E

detik yang tak pernah

Am

kembali padaMu..

##)

Dm Am

terangilah.. terangilah..

Dm Am

bimbing kami dalam langkah

Dm Am

ampunilah.. maafkanlah..

E Am

dosa hidup sebelum di akhir masa

Reff:

Am E

ya Allah biha ya Allah biha

E Am

ya Allah bi khusnul khotimah

Am E

ya Allah biha ya Allah biha

E Am

ya Allah bi khusnul khotimah..

F Am

ya Allah biha ya Allah biha

E Am G

ya Allah bi khusnul khotimah

F Am

ya Allah biha ya Allah biha

E Am

ya Allah bi khusnul khotimah..