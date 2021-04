Gresik Waspadai Empat Bahan Pokok Ini Selama Ramadan 2021

Penulis: Willy Abraham | Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | GRESIK – Selama bulan Ramadan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag menyebut ketersediaan sembako masih dalam tahap stabil. Pihaknya masih mewaspadai empat bahan pokok.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag, Agus Budiono menuturkan, pihaknya terus memantau perkembangan kebutuhan pasar. Utamanya di harga sejumlah bahan pangan. Total ada 11 bahan pokok yang mengalami kenaikan di awal ramadhan ini.

“Perlu kita waspadai ayam potong, telor, cabai besar dan bawang putih,” ucapnya, Selasa (13/4/2021).

Ayam potong mengalami kenaikan sebesar Rp 3 ribu, dari Rp 36.857 perkilogram menjadi Rp 40.143 perkilogram. Kemudian harga telor saat ini Rp 23.357 per kilogram atau naik seribu rupiah.

Cabai besar saat ini harganya tembus Rp 51.429 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp 47.143 per kilogram. Harga bawang putih di pasar hanya mengalami kenaikan menjadi Rp 28.286 per kilogram.

Total, 11 bahan pokok yang mengalami kenaikan selain ayam, telor, bawang putih dan cabai besar adalah beras medium, beras biasa, kedelai, bawang merah dan gula pasir. Lalu minyak goreng curah dan kental manis.

Sedangkan dua bahan pokok mengalami penurunan harga di awal ramadhan ini. Yaitu cabai rawit dan ikan pindang.

“Cabai rawit dari Rp 71.429 per kilogram turun menjadi Rp 67.143 per kilogram. Kemudian harga ikan pindang per besek sekarang Rp 6.500,” ucapnya.

Terkait ketersediaan bahan pangan, Agus memastikan semuanya aman dan terkendali. Bahkan, jajaranya terus memantau harga di tujuh pasar tradisional yang ada di Kota Pudak. Meski begitu, dia juga berencana unruk menggelar operasi pasar.

"Terkait ketersediaannya aman sampai hari raya idul fitri 1442 Hijriah,” kata dia.

Pihaknya juga memberikan informasi terbaru harga kebutuhan pokok melalui aplikasi Gresikpedia. Aplikasi yang masuk dalam program 99 hari kerja Nawa Karsa Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan

Wakil Bupati Gresik Aminaun Habibah ini baru bisa diunduh melalui smartphone berbasis android, seputar informasi di Kabupaten Gresik dapat diakses melalui smartphone.