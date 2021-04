Biodata Anggi Marito Indonesian Idol 2021 yang Tereliminasi di Top 3, Padahal Diprediksi Juara

Penulis: Arum | Editor: Adrianus

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Anggi Marito Indonesian Idol 2021 yang tereliminasi di Top 3, Senin (12/4/2021).

Anggi Marito mengubur mimpi sebagai juara Indonesian Idol 2021 setelah mendapatkan voting terendah dan harus rela tereliminasi.

Padahal sejak audisi, kontestan asal Tarutung, Sumatera Utara itu diprediksi menjadi juara Indonesian Idol 2021.

Tak hanya itu, penampilan Anggi Marito sebelum tereliminasi pun kerap mendapat pujian dari juri.

Saat dirinya bernyanyi secara solo membawakan lagu When We Were Young dari Adele.

Bukan hanya pujian, Anggi Marito juga mendapat tepuk tangan meriah sekaligus standing ovation dari kelima juri.

Biodata Anggi Marito

Nama: Anggi Marito

Tempat Tanggal Lahir: Tarutung, 6 Maret 2002 (usia 19 tahun)