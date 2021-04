Terungkap Sosok Berjasa Bagi Rimar Callista Indonesian Idol 2021, Berkatnya Bisa Lolos hingga Top 3

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Salah satu kontestan Indonesian Idol 2021, Rimar Callista mengungkap siapa sosok yang berjasa dalam perjalanannya di kompetisi tersebut.

Ternyata, orang tersebut adalah Judika, juri Indonesian Idol 2021.

Seperti diketahui, Rimar Callista sempat berada di posisi tidak aman saat babak Wild Card, Senin (14/12/2020).

Beruntung saat itu masing-masing juri masih memiliki hak wildcard yang bisa digunakan untuk menyelamatkan satu kontestan.

Inilah biodata Rimar Callista (youtube Indonesian Idol)

"Judika, apakah mau menggunakan hak satu-satunya? Kalau dipakai sekarang, minggu depan tidak bisa menyelamatkan kontestan lagi," tanya host Indonesian Idol 2021, Boy William saat babak Wild Card.

"Menurutku, hari ini aku harus menyelamatkan seseorang yang masih harus berjuang di babak selanjutnya."

"Aku melihat dia punya persiapan matang, walaupun malam ini penampilan dia tidak mulus. Aku akan menyelamatkan Rimar," ujar Judika kala itu.

"Selamat Rimar, kamu akan maju ke babak Showcase," ujar Boy William.

Sementara diceritakan Rimar Callista dalam wawancara di segmen Idol Live Chat We Are The Big 3 di aplikasi RCTI+, Senin (12/4/2021).