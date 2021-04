Prediksi Lagu yang Dibawakan Top 3 Indonesian Idol 2021: Lagi-lagi Penampilan Rimar Bikin Penasaran

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut prediksi lagu yang dibawakan Top 3 Indonesian Idol 2021 di Spektakuler Show 11, Senin (12/4/2021).

Sehari jelang Spektakuler Show 11, akun Instagram Indonesian Idol memberikan bocoran lagu yang akan dibawakan para kontestan Top 3 secara solo.

Dalam unggahan tersebut, admin @Indonesianidol memberikan potongan musik dari lagu yang akan dibawakan Rimar Callista, Mark Natama, dan Anggi Marito.

Kemudian, warganet diminta menebak judul lagu tersebut.

Dipantau SURYA.CO.ID di kolom komentar, ada warganet yang berhasil menebak judul lagu secara benar, ada juga yang masih salah.

Sementara prediksi SURYA.co.id, berikut daftar judul lagu yang akan dibawakan para kontestan secara duet.

Rimar - And I'm Telling You I’m Not Going

Anggi - When We Were Young

Mark - Lately

Jika benar Rimar Callista membawakan lagu tersebut, banyak warganet yang tak sabar melihat penampilannya.

Karena And I'm Telling You I'm Not Going termasuk lagu yang tidak mudah untuk dinyanyikan.