Operasi Pekat di Kota Kediri Ungkap 110 Kasus dan Amankan 114 Tersangka

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | KEDIRI - Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar Polres Kediri Kota mengungkap 101 kasus serta mengamankan 114 tersangka, Senin (13/4/2021).

Waka Polres Kediri Kota Kompol Teguh Santoso menjelaskan, Operasi Pekat ini dilakukan di Polres Kediri Kota dan polsek jajaran.

"Target operasinya hanya 7 kasus, namun yang diungkap Polres dan jajarannya ada 101 kasus," jelasnya.

Kasus terbanyak peredaran miras ilegal sebanyak 84 kasus dengan 84 tersangka, perjudian 10 kasus dengan 20 tersangka, narkoba 5 kasus dengan 5 tersangka, prostitusi 1 kasus dan satu tersangka serta premanisme satu kasus dengan 4 orang tersangka.

Sementara barang bukti yang diamankan miras 9.234 botol, sabu-sabu 26,3 gram, uang tunai Rp 5,7 juta, 5 HP dan 2 set kartu remi.

Pasal yang dikenakan untuk miras ilegal berdasarkan Perda Kota Kediri No. 12/1983 tentang Peredaran Miras.

Untuk perjudian dikenakan pasal 303 KUHP, pelaku narkoba dijerat Undang undang No 3/2019, prostitusi Undang undang No 3/2014 dan premanisme dikenal pasal 170 KUHP.

"Kasus yang menonjol masih miras sebanyak 84 kasus. Operasi Pekat ini merupakan operasi cipta kondisi untuk menghadapi Lebaran," jelasnya.

Dengan adanya Operasi Pekat diharapkan dapat menekan peredaran miras di Kota Kediri.

Sejauh ini yang diamankan dari Operasi Pekat masih sebatas penjual miras belum ada produsen miras