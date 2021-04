Daftar Harga Yamaha Nmax Bekas di Surabaya, Ada yang Cuma Rp 21 Jutaan

SURYA.co.id I SURABAYA - Kompas.com melakukan survei harga bekas untuk Yamaha Nmax di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Yamaha Nmax sendiri dikenal sebagai salah satu model motor skutik bongsor.

Nmax jadi andalan Yamaha untuk mengisi persaingan di segmen skutik bongsor di Indonesia. Berikut kisaran harga bekas di Surabaya dan sekitarnya.

"Kalau dari kami ada Nmax tahun 2019 kami pasang di harga Rp 26,8 juta sudah siap jalan," kata Aries selaku pengusaha jual beli motor bekas showroom Sukma Motor Rungkut Surabaya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (11/4/2021).

Sementara itu, Eny Nasir selaku pengusaha jual beli motor bekas showroom UD Eny Motor juga mematok harga hampir serupa. "Untuk Nmax tahun 2019-2020 kisaran harga di angka Rp 27 juta sampai Rp 29,5 juta," ungkap Eny saat dihubungi Kompas.com belum lama ini.

Jika menilik situs jual beli daring, Nmax bekas tahun produksi 2017 dijual pada kisaran harga Rp 21 jutaan hingga Rp 23 jutaan.

Adapun Nmax bekas dengan usia yang lebih muda tahun produksi 2018-2019, mayoritas dijual dengan harga mulai dari Rp 24 jutaan hingga Rp 28 jutaan.

Perlu dicatat perbedaan harga dapat disebabkan kondisi mesin tiap unit yang tersedia, jarak tempuh, varian warna, hingga kelengkapan surat-surat.

Dilansir dari beberapa sumber baik showroom maupun situs jual beli daring,

Berikut kisaran harga Yamaha Nmax seken di wilayah Surabaya dan sekitarnya pada April 2021.

Yamaha All New Nmax 155 tahun 2020 harga Rp 28,5 juta

Yamaha All New Nmax 155 tahun 2020 harga Rp 27,7 juta

Yamaha Nmax Non ABS tahun 2019 harga Rp 26,8 juta

Yamaha Nmax Non ABS tahun 2018 harga Rp 24,5 juta

Yamaha Nmax Non ABS tahun 2017 harga Rp 22,9 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Daftar Harga Yamaha Nmax Bekas di Surabaya"