Bupati Yuhronur Jamin Ketersediaan Sembako di Lamongan Aman Hingga Akhir Ramadan

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menjamin bahwa stok sembako selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri aman.

"Stok sembako masih aman sampai atau Idul Fitri," kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi kepada SURYA.CO.ID, Senin (12/4/2021).

Data yang ada di tangannya, stok beras di Lamongan saat ini sebanyak 20.358,51 ton, bawang putih 2,4 ton, bawang merah 2,34 ton, daging sapi 3,85 ton, daging ayam 3,81 ton, cabai besar 7,2 ton, telur ayam 3,17 ton, gula pasir 3,7 ton, garam 8.000 ton, minyak goreng 9,3 ton, sementara stok LPG (Liquified Petroleum Gas) atau Elpiji 176,76 ton.

"Data tersebut didapatkan oleh Disperindag dan dari hasil pantauan di beberapa pasar, Bulog, GGN dan SSD serta dari 5 SPBE, yaitu SPBE Sukodadi, Pucuk, Babat, Deket dan Kembangbahu," ungkapnya.

Yuhronur juga memastikan stok aman, termasuk harga bahan pokok di Lamongan juga cenderung stabil, meski ada beberapa kenaikan dan turun harga.

"Bisa dipastikan, ketersediaan sembako serta kondisi harga sembako, bahan pokok lainnya jelang Ramadan masih aman dan stabil," ungkapnya.

Yuhronur menunjukkan data dari Disperindag, saat ini harga beras kualitas premium berada pada kisaran Rp 12 ribu, beras kualitas premium Rp 10 ribu serta medium sekitar Rp 9 ribu per kilogram.

Minyak goreng curah Rp 13.500 per kilogram, daging sapi Rp 100 ribu per kilogram, daging ayam boiler berada di kirsaran Rp 42 ribu, daging ayam kampung Rp 70 ribu, bawang merah Rp 25 ribu, bawang putih Rp 23 ribu, sementara harga cabai rawit antara Rp 65 sampai Rp 70 ribu per kilogram.

"Pantauan harga juga banyak yang mengalami turun dan ada beberapa yang naik, tapi masih dalam batas kewajaran. Kalau untuk stok sembako di Lamongan selama Ramadan, untuk saat ini kami pastikan aman," katanya.

Mendapati kondisi tersebut, Yuhronur berharap masyarakat Lamongan bisa terpenuhi semua kebutuhannya akan sembako selama Ramadhan.